В Петербурге зацвели первые сакуры. Полюбоваться ими можно в Ботаническом саду Петра Великого

В Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН началось цветение сакуры. Об этом 30 апреля сообщается в социальных сетях учреждения.

Там же уточняется, что в среднем одно дерево цветёт около недели, но слишком жаркая погода, дожди или сильный ветер могут повлиять на время цветения. Таким образом, разные виды и сорта сакур будут сменять друг друга на протяжении примерно трёх недель.