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    В Петербурге зацвели первые сакуры. Полюбоваться ими можно в Ботаническом саду Петра Великого

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    В Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН началось цветение сакуры. Об этом 30 апреля сообщается в социальных сетях учреждения.

    Там же уточняется, что в среднем одно дерево цветёт около недели, но слишком жаркая погода, дожди или сильный ветер могут повлиять на время цветения. Таким образом, разные виды и сорта сакур будут сменять друг друга на протяжении примерно трёх недель.

    Календарь цветения всех сортов сакуры приводится на сайте Ботанического сада.

    Официальный канал Ботанического сада Петра Великого

    Сакурами называют группу из 13–14 видов рода Вишня. В Ботаническом саду растет несколько десятков сортов сакуры.

    Фото: Официальный канал Ботанического сада Петра Великого

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