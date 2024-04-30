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    Архиепископ Фома отслужил панихиду у «Крокус Сити Холла» по благословению патриарха Кирилла. После трагедии прошло 40 дней

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    У стихийного мемориала возле «Крокус Сити Холла» 30 апреля была проведена панихида по случаю 40 дней после теракта. Об этом сообщает ТАСС.

    Панихиду по жертвам террористического акта отслужил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На поминальной службе были также священнослужители и прочие представители Русской православной церкви, волонтеры, родственники погибших в результате теракта и люди, решившие принять участие в общей молитве. В расположенном неподалеку Никольском соборе отслужили литургию.

    Стихийный мемориал был создан людьми, приносившими к месту трагедии цветы и игрушки: в память о погибших их продолжают нести до сих пор.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта: в результате действий террористов погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

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