Архиепископ Фома отслужил панихиду у «Крокус Сити Холла» по благословению патриарха Кирилла. После трагедии прошло 40 дней

У стихийного мемориала возле «Крокус Сити Холла» 30 апреля была проведена панихида по случаю 40 дней после теракта. Об этом сообщает ТАСС.

Панихиду по жертвам террористического акта отслужил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На поминальной службе были также священнослужители и прочие представители Русской православной церкви, волонтеры, родственники погибших в результате теракта и люди, решившие принять участие в общей молитве. В расположенном неподалеку Никольском соборе отслужили литургию.