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    В Подмосковье горит склад с полиэтиленом. Площадь пожара достигла 2,3 тыс. квадратных метров

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    Крупный пожар возник 30 апреля на территории промышленного предприятия по производству пластиковых труб в поселке Агрохим Раменского городского округа Московской области. По данным прокуратуры Московской области, на 11 часов утра его площадь составляла около 2,3 тысячи квадратных метров.

    МЧС России

    Из здания эвакуировались 30 человек. Информация о пострадавших не поступала. Огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки. В настоящий момент тушение пожара продолжается.

    МЧС заявило о ликвидации открытого горения. «Специалисты не допустили дальнейшего распространения огня», — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

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