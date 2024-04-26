В Красногвардейском районе один из перекрестков ушел под воду. Машины едут с опаской

Внушительных объемов бассейн образовался на пересечении Ириновского проспекта и улицы Передовиков днем в пятницу, 26 апреля. Местами колеса машин наполовину уходят под воду.
Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис» https://t.me/Megapolisonline/108779, перекресток оказался особенно затоплен в середине. Транспорт следует с опаской на сниженной скорости.
Как сообщили в пресс-службе Водоканала Петербурга, лужа стала расти около 13:30: «В ходе обследования выявлено технологическое нарушение на магистрали диаметром 300 мм».
В настоящее время специалисты занимаются локализацией вытекания. Дополнительная бригада отводит воду с проезжей части. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение у перекрестка особенно затруднено по Ириновскому проспекту, участок окрасился в красный.