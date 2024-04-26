Блинчик с крабом или котлета из косули? Показываем обед Совета законодателей в Петербурге

После утреннего заседания Совета законодателей, которое традиционно проходит в Петербурге, политикам был подан обед, меню которого опубликовала государственная пресса.
Как пишет телеграм-канал «Вы слушали маяк», законодателям предложили котлеты из косули, бутерброд с лангустинами, мидиями и авокадо. В качестве закуски был подан ростбиф с годным соусом.
Также на столе оказались драники из тыквы и блины с крабом, гребешками и овощами. На десерт подавали ромовую бабу с жареными апельсинами и горьким шоколадом.
После перерыва в Таврическом дворце началось выступление президента России Владимира Путина.