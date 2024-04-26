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    Блинчик с крабом или котлета из косули? Показываем обед Совета законодателей в Петербурге

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    После утреннего заседания Совета законодателей, которое традиционно проходит в Петербурге, политикам был подан обед, меню которого опубликовала государственная пресса.

    Как пишет телеграм-канал «Вы слушали маяк», законодателям предложили котлеты из косули, бутерброд с лангустинами, мидиями и авокадо. В качестве закуски был подан ростбиф с годным соусом.

    Также на столе оказались драники из тыквы и блины с крабом, гребешками и овощами. На десерт подавали ромовую бабу с жареными апельсинами и горьким шоколадом.

    После перерыва в Таврическом дворце началось выступление президента России Владимира Путина.

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    Совет законодателейОбед
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