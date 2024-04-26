Задержан самокатчик, подозреваемый в наезде на ребенка с тяжелыми последствиями

Полиция задержала самокатчика, подозреваемого в наезде на ребенка на проспекте Энгельса. Мальчик получил серьезные травмы, в том числе разрыв селезенки. Как стало известно «Фонтанке», задержание подозреваемого произошло в четверг, 25 апреля, у дома 15 по улице Смолячкова. Это 22-летний мужчина, доставлен к дознавателю.



Под колеса неизвестного на электросамокате 11-летний мальчик попал вечером 24 апреля в районе дома 111 по проспекту Энгельса. Школьник получил очень серьезные травмы, вплоть до разрыва селезенки — открылось внутреннее кровотечение. Ребенка прооперировали врачи детской больницы святой Марии Магдалины.