    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    754мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.13eur98.71

    Задержан самокатчик, подозреваемый в наезде на ребенка с тяжелыми последствиями

    1270
    6 комментариев

    Полиция задержала самокатчика, подозреваемого в наезде на ребенка на проспекте Энгельса. Мальчик получил серьезные травмы, в том числе разрыв селезенки. Как стало известно «Фонтанке», задержание подозреваемого произошло в четверг, 25 апреля, у дома 15 по улице Смолячкова. Это 22-летний мужчина, доставлен к дознавателю.

    Под колеса неизвестного на электросамокате 11-летний мальчик попал вечером 24 апреля в районе дома 111 по проспекту Энгельса. Школьник получил очень серьезные травмы, вплоть до разрыва селезенки — открылось внутреннее кровотечение. Ребенка прооперировали врачи детской больницы святой Марии Магдалины.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка после ДТП с электросамокатом на севере Петербурга.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Электросамокат
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Что не так, Господи?!..)26 Апр 2024 в 01:13
    Сколько людей в России страдает и погибает в "обычных" ДТП? Думаю, с самокатами пока не сравнить. Возможно, дело всё же не в механизмах, достигнутых Цивилизацией, а в.. способности людей быть ответственными и, соответствовать этим Достижениям? А.., как можно соответствовать, если всё Общество к средневековью подталкивают "руководители", даже хуже, сказал бы, что к чему-то совсем первобытному подталкивают в "сознании".. - Животных что ли из людей делают? - Разве Ты это не видишь, Господи? - Выход? - Т.е., даже Решение не предлагаешь, только выход? - А, с кем ты тут что-то можешь решить? - Ну, просто, наверное, с чего же нужно начать? - Например? - Надо.., чтобы Идеальными люди были! - Как это? - Ну, типа, если человек пользуется каким-то механизмом, должен он осознавать(!) все Опасности не только для себя, но и для окружающих! - Так ведь это не только механизмов касается? - Да, всё нужно Осознавать и, если вдруг, случайно даже, должен Отвечать! - Где ты видел такое Общество?..) - На вой
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close