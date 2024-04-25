Вход на станцию метро «Площадь Восстания» ограничивали предположительно из-за колеса от чемодана

Вход в вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» ограничивали для пассажиров. В официальном телеграм-канале метро сообщили, что в 18:29 в четверг, 25 апреля, случилась «внеплановая остановка эскалатора».

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, причиной внеплановой остановки стало «попадание в гребёнку постороннего предмета», предположительно — колеса от чемодана: «Станция вокзальная, у людей чемоданы».

В пресс-службе добавили, что эскалатор скоро отремонтируют. Вход в вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» начал работу в обычном режиме в 18:54.