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    Вход на станцию метро «Площадь Восстания» ограничивали предположительно из-за колеса от чемодана

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    Вход в вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» ограничивали для пассажиров. В официальном телеграм-канале метро сообщили, что в 18:29 в четверг, 25 апреля, случилась «внеплановая остановка эскалатора».

    Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, причиной внеплановой остановки стало «попадание в гребёнку постороннего предмета», предположительно — колеса от чемодана: «Станция вокзальная, у людей чемоданы».

    В пресс-службе добавили, что эскалатор скоро отремонтируют. Вход в вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» начал работу в обычном режиме в 18:54.

    Ранее на этой неделе временно закрывали станцию метро Петербурга «Купчино», но понадобилось всего 15 минут, чтобы устранить техническую неполадку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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