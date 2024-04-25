«Ржавый дождь» из Африки достигнет Поволжья и Урала

К концу недели пыльный шлейф из Африки достигнет Поволжья и Урала, где будет выпадать в осадок вместе с «ржавым» дождем. Об этом в четверг, 25 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, основные воздушные потоки ориентированы с юго-запада на северо-восток из пустыни Сахары в Ливии и из Египта. В результате поднятые ветром пыльные массы унесло в акваторию Черного моря, и уже через 21–24 часа они достигли Крыма, Херсонской, Запорожской областей, а через 27 часов — Белгородской области. Уже завтра желто-серая буря дойдет до Поволжья, а в субботу — Южного и Среднего Урала.