«Ржавый дождь» из Африки достигнет Поволжья и Урала

К концу недели пыльный шлейф из Африки достигнет Поволжья и Урала, где будет выпадать в осадок вместе с «ржавым» дождем. Об этом в четверг, 25 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, основные воздушные потоки ориентированы с юго-запада на северо-восток из пустыни Сахары в Ливии и из Египта. В результате поднятые ветром пыльные массы унесло в акваторию Черного моря, и уже через 21–24 часа они достигли Крыма, Херсонской, Запорожской областей, а через 27 часов — Белгородской области. Уже завтра желто-серая буря дойдет до Поволжья, а в субботу — Южного и Среднего Урала.
Автор: youtube.com/Leo Pardus
«Начались песчаные бури и на юге России: в отдельных районах Ростовской области — Гигант, Ремонтное, Краснодарского края — Лабинск, Ставрополья — Арзгир, Калмыкии — Малые Дербеты, Комсомольский», — добавил Тишковец.
Автор: youtube.com/Boootleger
При этом в Белгородской области уверены, что к ним песчаную бурю занесло вовсе не из Сахары.
«Расстояние до Сахары очень велико, поэтому маловероятно, что песок мог быть перенесен из этого региона… Скорее всего, это связано с местными источниками пыли», — отметила начальник Белгородского центра по гидрометеорологии Лидия Решетникова в разговоре с РИА Новости. Там также отметили, что в эти дни в Белгороде отмечался сильный ветер, который мог поднять в воздух пыль и пыльцу. Однако ученые из Белгородского государственного университета (НИУ БелГУ) настаивают, что источником песчаных осадков может быть Сахара.
Ранее «Фонтанка» писала, что стремительная песчаная буря, охватившая российские регионы, перемещается в верхних слоях атмосферы. Для жителей непосредственной опасности она не представляет, но цвет неба заметно меняет.