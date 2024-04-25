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    Несколько регионов России окрасились в сепию и узнали на вкус Сахару

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    Песчаная буря пришла в Краснодарский край, Белгородскую область и Приморье. Желтая масса, окрасившая небо в сепию, стремительно переместилась из Китая и Африки.

    Как 25 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приморского гидрометцентра, воздушная масса из пыли и песка оказалась в Приморском крае и Владивостоке из восточных регионов Китая. Стремительная буря перемещается в верхних слоях атмосферы. Для жителей непосредственной опасности она не представляет, но цвет неба заметно меняет.

    Автор: youtube.com/xeniant2054

    По данным пресс-службы, желто-серое природное явление пройдет над территорией всего Приморья, но уже к ночи полностью минует территорию края и уйдет в Японское море. Сепию также наблюдают жители Белгорода и Крыма в результате африканской песчаной бури.

    Автор: youtube.com/Aviapro1

    Последняя к пятнице дойдет и до Сочи, сообщило РИА Новости. «Сейчас Европа, Крым и далее северней Крыма узнали на вкус Сахару. Завтра ось ведущего потока немного сместится на Чёрное море и Краснодарский край, но над Грецией и Турцией он будет уже слабый и пыли, думаю, не будет. В районе Сочи потоки останутся вдоль хребта с юго-востока», — сказал собеседник агентства в Гидрометцентре. Буря будет продолжаться в крае примерно пару дней.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в марте песчаная буря накрыла Амурскую область.

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