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    «Дюна» по-русски: на Амурскую область обрушилась песчаная буря

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    Амурскую область накрыла китайско-монгольская песчаная буря, из-за которой небо окрасилось в оранжевый цвет. Фото и видео из региона 28 марта публикуют местные жители.

    Автор: youtube.com/Lis_Bruk

    В разговоре с ТАСС главный синоптик Приамурья Ольга Четырина рассказала, что мгла образовалась из-за циклона, который принес грязь и пыль из соседних Китая и Монголии. Основные потоки идут с юго-запада как раз к территории Амурской области, поэтому все облачные массивы полны пылью, частичками земли и песка. Поскольку травянистого покрова еще нет, вся пыль легко поднимается.

    По прогнозам синоптиков, циклон покинет регион только 29 марта. Направление ветра сменится на юго-восточное, и к выходным воздух над Амурской областью полностью очистится.

    Автор: youtube.com/Что новОГО!?

    По словам Ольги Четыриной, ситуация была бы куда хуже, если бы в воздухе не было влаги. Тогда песок бы чувствовался даже при вдыхании.

    Благовещенск №1

    Ночью 28 марта в Благовещенске впервые в 2024 году прошел дождь. Выпало две трети месячной нормы осадков.

    Фото: Благовещенск №1

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