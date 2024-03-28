«Дюна» по-русски: на Амурскую область обрушилась песчаная буря

Амурскую область накрыла китайско-монгольская песчаная буря, из-за которой небо окрасилось в оранжевый цвет. Фото и видео из региона 28 марта публикуют местные жители.
Автор: youtube.com/Lis_Bruk
В разговоре с ТАСС главный синоптик Приамурья Ольга Четырина рассказала, что мгла образовалась из-за циклона, который принес грязь и пыль из соседних Китая и Монголии. Основные потоки идут с юго-запада как раз к территории Амурской области, поэтому все облачные массивы полны пылью, частичками земли и песка. Поскольку травянистого покрова еще нет, вся пыль легко поднимается.
По прогнозам синоптиков, циклон покинет регион только 29 марта. Направление ветра сменится на юго-восточное, и к выходным воздух над Амурской областью полностью очистится.
Автор: youtube.com/Что новОГО!?
По словам Ольги Четыриной, ситуация была бы куда хуже, если бы в воздухе не было влаги. Тогда песок бы чувствовался даже при вдыхании.
Ночью 28 марта в Благовещенске впервые в 2024 году прошел дождь. Выпало две трети месячной нормы осадков.