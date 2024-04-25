Экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову приговорили к 7 годам колонии

Бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову Тверской суд Москвы приговорил к 7 годам колонии, признав ее виновной в превышении полномочий. Об этом 25 апреля сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Яриловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в официальном сообщении.

Также суд лишил Ярилову права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на два года.

Ольга Ярилова руководила федеральным проектом программы «Пушкинская карта» и была ответственна за включение музея мороженого в эту программу. Суд взыскал с Яриловой больше 125 миллионов рублей ущерба, удовлетворив гражданский иск.