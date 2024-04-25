    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 3

    2 м/с, вос

    753мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.51eur98.91

    Экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову приговорили к 7 годам колонии

    950
    3 комментария

    Бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову Тверской суд Москвы приговорил к 7 годам колонии, признав ее виновной в превышении полномочий. Об этом 25 апреля сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

    «Яриловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в официальном сообщении.

    Также суд лишил Ярилову права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на два года.

    Ольга Ярилова руководила федеральным проектом программы «Пушкинская карта» и была ответственна за включение музея мороженого в эту программу. Суд взыскал с Яриловой больше 125 миллионов рублей ущерба, удовлетворив гражданский иск.

    Год назад экс-замминистра задержали в Москве в рамках расследования многомиллионных хищений по программе «Пушкинская карта».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ольга ЯриловаПриговор
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close