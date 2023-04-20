В Москве по делу о хищениях с «Пушкинских карт» задержали бывшего замминистра Минкульта

Бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову задержали в Москве в рамках расследования многомиллионных хищений по программе «Пушкинская карта». Об этом 19 апреля пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, экс-чиновница задержана, с ней ведутся следственные действия. Ее статус по уголовному делу не уточняют. В Следственном комитете информацию о задержании на момент выхода публикации не прокомментировали.

Ольга Ярилова была назначена заместителем министра культуры в 2018 году. Курировала в том числе департамент кинематографии и цифрового развития, работу Российского фонда культуры. Освобождена от должности «по собственной просьбе» в сентябре 2022 года.