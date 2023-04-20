В Москве по делу о хищениях с «Пушкинских карт» задержали бывшего замминистра Минкульта

Бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову задержали в Москве в рамках расследования многомиллионных хищений по программе «Пушкинская карта». Об этом
По данным агентства, экс-чиновница задержана, с ней ведутся следственные действия. Ее статус по уголовному делу не уточняют. В Следственном комитете информацию о задержании на момент выхода публикации не прокомментировали.
Ольга Ярилова была назначена заместителем министра культуры в 2018 году. Курировала в том числе департамент кинематографии и цифрового развития, работу Российского фонда культуры. Освобождена от должности «по собственной просьбе» в сентябре 2022 года.
Программа «Пушкинская карта» была запущена годом ранее. Она распространяется на молодых людей от 14 до 22 лет. На каждую карту зачисляют 5 тысяч рублей в год, которые можно потратить на кино, театры, музеи, концерты.
По данным СК, в 2022 году с помощью фиктивных «Пушкинских карт» было похищено более 200 миллионов рублей. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В марте в ведомстве заявили об аресте трех обвиняемых, все — жители Московского региона. «Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — комментировал махинации Владимир Путин.