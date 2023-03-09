СК расследует дело о хищении 200 млн рублей посредством фиктивных «Пушкинских карт»

Главное следственное управление СК России занимается уголовным делом о хищении крупной суммы с помощью фиктивных электронных «Пушкинских карт». Фигуранты — трое жителей московского региона. Об этом 9 марта сообщается на сайте Следственного комитета.
Было установлено, что в 2022 году злоумышленники похитили более 200 млн рублей, обманув сотрудников «Почта Банка», выпустившего их «Пушкинские карты», и Министерство культуры. Мошенники массово оформляли билеты на мероприятия, не планируя при этом их организовывать.
На имущество обвиняемых, стоимость которого составляет более 100 млн рублей, наложили арест.
Мошенничество с «Пушкинскими картами» сегодня обсудили президент Владимир Путин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Правда, в этом разговоре речь шла о хищении не двухсот, а ста миллионов рублей.
«Надо сказать, что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект «Пушкинская карта» — это карта, которая даёт возможность молодёжи посещать театры, музеи и всё прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей», — сказал Чиханчин.
В Минкульте «Фонтанке» рассказали, что постоянно мониторят интернет на предмет мошеннических ресурсов, которые предлагают вывести наличные с «Пушкинских карт». Ведомство также выявляет организации, которые выводят деньги под видом продажи билетов на мероприятия. Сейчас в министерстве прорабатывают возможность использования «Пушкинской карты» с электронным сертификатом.
«Пушкинскую карту» могут оформить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. На карте будут деньги, которые можно потратить только на культурные события, организованные площадками, участвующими в проекте. «Фонтанка» рассказывала в карточках о том, как работает «Пушкинская карта».