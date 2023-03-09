СК расследует дело о хищении 200 млн рублей посредством фиктивных «Пушкинских карт»

Главное следственное управление СК России занимается уголовным делом о хищении крупной суммы с помощью фиктивных электронных «Пушкинских карт». Фигуранты — трое жителей московского региона. Об этом 9 марта сообщается на сайте Следственного комитета.

Было установлено, что в 2022 году злоумышленники похитили более 200 млн рублей, обманув сотрудников «Почта Банка», выпустившего их «Пушкинские карты», и Министерство культуры. Мошенники массово оформляли билеты на мероприятия, не планируя при этом их организовывать. На имущество обвиняемых, стоимость которого составляет более 100 млн рублей, наложили арест.

Мошенничество с «Пушкинскими картами» сегодня обсудили президент Владимир Путин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Правда, в этом разговоре речь шла о хищении не двухсот, а ста миллионов рублей.

«Надо сказать, что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект «Пушкинская карта» — это карта, которая даёт возможность молодёжи посещать театры, музеи и всё прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей», — сказал Чиханчин.