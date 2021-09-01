«Пушкинская карта» — это бесплатные театры и музеи. Для кого?

Чтобы оформить виртуальную карту и получать по ней билеты, нужно зарегистрироваться на «Госуслугах» и подтвердить учетную запись. Потом — установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и получить «Пушкинскую карту».



Пластиковую карту (она будет системы «Мир») можно будет с октября заказать и получить в отделениях «Почты Банка», в том числе в точках обслуживания на почте, где есть сотрудники банка. Получать пластиковую карту — не обязательно.

