«Пушкинская карта» — это бесплатные театры и музеи. Для кого?

1 сентября в России заработала новая программа для молодежи «Пушкинская карта», на ее запуск правительством было выделено 3,9 миллиарда рублей. «Фонтанка» рассказывает, в чем эта программа состоит, и какие учреждения культуры стали ее участниками.
Что такое «Пушкинская карта»?
К географии это понятие отношения не имеет. Это банковская карта (пластиковая или виртуальная), которую могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Карта — не пустая: на нее сразу перечисляется 3000 рублей от государства, и их нужно потратить до Нового года. 1 января 2022 года на карту поступят, как планируется, еще 5000 рублей — на культурный досуг в следующем году. Планируется, что счет будут пополнять каждый год. Копить нельзя: суммы обнуляются. Деньги выдают только до достижения человеком возраста 23 лет.
Как оформить карту?
Чтобы оформить виртуальную карту и получать по ней билеты, нужно зарегистрироваться на «Госуслугах» и подтвердить учетную запись. Потом — установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и получить «Пушкинскую карту».
Пластиковую карту (она будет системы «Мир») можно будет с октября заказать и получить в отделениях «Почты Банка», в том числе в точках обслуживания на почте, где есть сотрудники банка. Получать пластиковую карту — не обязательно.
Какие есть правила?
Потратить деньги на что-то другое нельзя, только на билеты в театры, музеи, на мероприятия библиотек и в концертные залы. И не во всех учреждениях культуры — только в тех, которые участвуют в программе. Зато — по всей стране. Например, министр культуры Ольга Любимова рассказала, что первый билет в Московский академический театр сатиры приобрела девушка из Омска.
Билеты онлайн можно покупать в афише приложения «Госуслуги.Культура» или на портале «Культура.РФ». А можно — в кассах музеев.
Где принимают карту?
В Минкульте рассказали, что на конец августа 2021 года к программе присоединились свыше 1,3 тысячи учреждений. Из них минимум 64, по данным комитета по культуре, находятся в Петербурге. В программе участвуют Мариинский, Михайловский и Александринский театры, БДТ, МДТ, Театр комедии им. Н. П. Акимова, Балтийский дом, Мюзик-Холл, «Санктъ-Петербургъ Опера», театр «Мастерская», Эрмитаж, Русский музей, музеи-заповедники «Царское Село», «Павловск», «Петергоф» и «Гатчина», Исаакиевский собор, «Манеж» и другие.
В разделе «Афиша» на выбор пользователя представлено 250 событий. Посмотреть афишу мероприятий можно в специальном разделе сайта «Культура.РФ». А можно — листать афиши театров на их сайтах и искать пометки «Участвует в программе «Пушкинская карта» возле конкретных спектаклей.
Многим ли это поможет?
Всего, по подсчетам властей, на получение «Пушкинской карты» могут рассчитывать около 13 миллионов россиян. Их выбор — еще и «обратная связь», показатель того, насколько интересна программа учреждений культуры для молодежи. По данным на 1 сентября, которыми поделилась министр культуры Ольга Любимова, виртуальную карту уже оформили свыше 15 тысяч человек.
Каковы «подводные камни»?
Сумма, впрочем, невелика: театралы сразу скажут, что посидеть в партере крупных петербургских театров на знаковых спектаклях молодежи не удастся — или удастся, но не в первых рядах и только один раз. Среди помеченных знаком «Пушкинской карты» спектаклей Мариинского, например, на сентябрь есть прошлогодняя премьера — оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» с Сергеем Семишкуром и Оксаной Шиловой. Пять последних рядов партера как раз стоят 3000 рублей за билет — на этом лимит приобщения к культуре от государства на текущий год будет исчерпан. Экономные пойдут на галерку — ее последний ряд обойдется в 1200 рублей. А вот первый ряд опять-таки исчерпает почти всю сумму: 2400 рублей за один спектакль оставят призрачные шансы на возможность второго визита. А вот постановка вердиевского «Аттилы» 2010 года — даром что с Евгением Никитиным и Татьяной Сержан — гораздо бюджетнее: даже партер доступен по 800 рублей.
С музеями — проще: многие из них за свой счет обеспечивают для молодежи либо бесплатное посещение, либо весомые скидки, либо бесплатные дни. Поэтому логичнее деньги с «Пушкинской карты» тратить все-таки на театры и внимательнее мониторить музейные сайты, чтобы не переплачивать.
Что дальше?
«Фонтанка» рассказывала о перспективах создания еще одной карты — «Гоголевской», для покупки книг. Этот вопрос — в стадии обсуждения.