"Пушкинская карта" - хорошо. Но нужно больше

Правительство России выделяет по 3000 рублей на специальную «Пушкинскую карту» для молодежи, которые можно будет потратить на билеты в театры и музеи. Автор «Фонтанки», ученик 9-го класса Дмитрий Назаров предлагает не останавливаться и выпустить «Гоголевскую карту» для приобретения книг.

«У богатых людей - большая библиотека. У бедных людей - большой телевизор», - Дэн Кеннеди.

На первый взгляд бред. Ведь большой телевизор дешевле и как бы практичнее… Купил и смотри себе сотни каналов - бесконечный поток информации.



Недавно моя знакомая пошутила в беседе, мол, мы живём в стране, где бутылка водки стоит дешевле книги. Я с ней поспорил. Но потом посчитал и понял, что литература весьма весомая статья расходов. И это важная проблема. Ведь книги не еда, поэтому на них люди тратят по остаточному принципу.

Особенно это касается подростков. Пока нет личного заработка, не всегда есть возможность найти деньги на пищу духовную.

Я прямо вижу, как читая эти строки, вы мысленно посылаете меня в… библиотеку.

Бывал, бывал. И скажу, что в них практически нет современной интересной литературы. Они просто физически не могут вместить в себя тысячи новинок, которые издательства выпускают каждый месяц.

Правительство России выделяет в этом году по 3 тыс. рублей, чтобы молодёжь (от 14 до 22 лет) тратила их на походы в театры, музеи, галереи. Не живые деньги, а «Пушкинская карта». Ей можно будет расплатиться только при входе в соответствующие заведения.

Идея мне понравилась очень! Здесь все в выигрыше.

У подростков - доступная культура, у музеев/театров - рост посещаемости. Стоимость билетов им напрямую возместит государство. Оно в свою очередь освобождается от необходимости контролировать целевое использование. Ведь карту больше нигде не примут.



Я привык делиться интересными новостями и своим мнением по их поводу в своих социальных сетях.

Так поступил и в этот раз. А ещё сказал, что было бы здорово дополнить проект. Выпустить ещё и "Гоголевскую карту" для оплаты книг.

Не представляете, каким было моё удивление, когда на свою идею получил незамедлительную реакцию.

И не просто подписчиков, а чиновников, которые действительно могут реализовать этот проект.

Министр культуры России Ольга Любимова оценила идею и отметила, что очень ждёт обратной реакции!

Думаю такой проект сделает культуру доступной. Но при этом не обесценивая её.

Мою идею поддержали и в Госдуме. Зампред. Комитета по Культуре и по совместительству глава Ассоциации союзов писателей и издателей Сергей Шаргунов сказал, что готов обсуждать и реализовывать.

Такой прямой диалог с властью меня очень радует. Никаких бесконечных стояний у закрытых дверей. Увидели идею, понравилась - поддержали.

Понятно, что до полной её реализации огромный и порою нудный путь. Но я и мои единомышленники готовы включиться в этот процесс. Тогда это станет партнёрским проектом населения и власти.



В классное время живём, друзья. Социальные сети - они же социальные лифты.

Я призываю всех, и в первую очередь своих сверстников, не стесняться озвучивать проблемы и идеи.

В век новых технологий есть возможность мирно и в коллабе с руководством страны менять нашу с вами действительность в лучшую сторону.

Справка 4 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,9 млрд рублей на программу "Пушкинская карта" для молодежи. По карте молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут купить билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет. В 2021 году на карту будет зачислено по 3 тыс. рублей. Подать заявку на ее оформление можно с 1 сентября на портале госуслуг. В программе примут участие более 800 государственных и частных организаций культуры

Дмитрий Назаров

Основатель издательства подростковой литературы «Букбук»,

Член детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Санкт-Петербурга

