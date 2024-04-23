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    Петербуржцы наткнулись на молодую нерпу, когда она ползла в сторону леса. Ей грозила гибель

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    Попавшую в беду маленькую нерпу обнаружили во вторник, 23 апреля, на берегу Финского залива — она ползла по дороге в сторону леса. Петербуржцы позвонили в «Фонд друзей балтийской нерпы».

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    Специалисты попросили прислать фото или видео животного. Оказалось, что им встретился детеныш балтийской кольчатой нерпы, которому около трех-четырех недель. В таком юном возрасте нерпа не может самостоятельно добывать себе пищу — щенку грозила гибель.

    предоставлено «Фонтанке»

    В фонде петербуржцев проинструктировали: аккуратно закутать нерпу в ткань и положить в багажник автомобиля. Они так и сделали, а затем отвезли зверька в «Фонд друзей балтийской нерпы».

    предоставлено «Фонтанке»

    При встрече с тюленем или нерпой не пытайтесь сразу помогать им самостоятельно. Это может быть опасно как для человека, так и для животного. Звоните специалистам по телефону (812) 699–23–99.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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    НерпаФинский залив
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