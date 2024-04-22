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    Студенческие билеты и зачетки переведут в онлайн-формат

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    2 комментария

    На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Их можно будет предъявлять вместо бумажных документов. Пилотный проект запустят 25 апреля, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Нововведение коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов, аспирантов.

    «Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода», — сообщили в официальном телеграм-канале правительства 22 апреля.

    Онлайн-версию документов учащиеся смогут использовать в том числе для покупки льготных билетов в театры, музеи, кино, а также на общественный транспорт. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года. Данную меру уже вводили с 20 ноября 2023 года.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге родителей и детей стали переводить с Telegram и WhatsApp на «Сферум». Таким образом учреждения стремятся выполнить требования федеральных властей о замене иностранных мессенджеров на отечественные. Родители не в восторге и опасаются за персональные данные своих детей. Подробнее об инициативе читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 2

    Slava_Rossii222 Апр 2024 в 14:28
    А после онлайн зачётки получить онлайн повестку? Студентам оно надо?)
    +1−0
    Caroline22 Апр 2024 в 13:35
    И в случае сбоев можно будет помахать ручкой всем своим результатам учёбы.
    +1−0
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