Студенческие билеты и зачетки переведут в онлайн-формат

На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Их можно будет предъявлять вместо бумажных документов. Пилотный проект запустят 25 апреля, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Нововведение коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов, аспирантов.
«Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода», — сообщили в официальном телеграм-канале правительства 22 апреля.
Онлайн-версию документов учащиеся смогут использовать в том числе для покупки льготных билетов в театры, музеи, кино, а также на общественный транспорт. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года. Данную меру уже вводили с 20 ноября 2023 года.
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