Электронный эксперимент. На Госуслугах появятся студенческие и зачетки

На Госуслугах появятся студенческие билеты и зачетные книжки. Их можно будет предъявлять вместо бумажных документов. Об этом сообщает Минцифры 13 ноября. Проект о проведении эксперимента опубликован на сайте нормативных правовых актов.



Электронные документы будут доступны для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также ординаторов и аспирантов. Они смогут отслеживать успеваемость, проходить на территории вузов, оформлять проездные, покупать билеты на поезда и электрички, а также посещать концерты, музеи и другие культурные мероприятия со скидкой.

