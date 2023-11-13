Электронный эксперимент. На Госуслугах появятся студенческие и зачетки

На Госуслугах появятся студенческие билеты и зачетные книжки. Их можно будет предъявлять вместо бумажных документов. Об этом сообщает Минцифры 13 ноября. Проект о проведении эксперимента опубликован на сайте нормативных правовых актов.
Электронные документы будут доступны для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также ординаторов и аспирантов. Они смогут отслеживать успеваемость, проходить на территории вузов, оформлять проездные, покупать билеты на поезда и электрички, а также посещать концерты, музеи и другие культурные мероприятия со скидкой.
Эксперимент продлится с 20 ноября 2023-го по 31 декабря 2024 года.
Чтобы предъявить электронный студенческий, нужно будет показать QR-код на экране. Список мест, где присутствует такая возможность, будет пополняться. При этом можно пользоваться и бумажным экземпляром.
Ранее Минцифры предложило внедрить в российских школах систему с автоматической проверкой домашних заданий.