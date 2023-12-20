«Соответствует рекомендациям безопасности». В Петербурге родителей и детей переводят с Telegram и WhatsApp на «Сферум»

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В петербургских школах начали активно переводить общение между педагогами, детьми и родителями на платформу «Сферум», которая принадлежит холдингу VK. Таким образом учреждения стремятся выполнить требования федеральных властей о замене иностранных мессенджеров на отечественные. Родители не в восторге и опасаются за персональные данные своих детей.



Можно ли отказаться от «Сферума»? В редакцию «Фонтанки» поступили десятки сообщений от родителей из разных районов города о том, что привычные чаты в Telegram и WhatsApp больше не будут использоваться для общения между родителями и учителями. Теперь, чтобы получить информацию об учебной деятельности, нужно зарегистрироваться на платформе «Сферум».



«Я добавилась в чаты классов. Кроме сообщений от школы этим мессенджером не пользуюсь, поэтому удобства особо не заметила. Родители между собой продолжают общаться в WhatsApp», — написала мама учеников из 546 и 568 школ Красносельского района.



По словам петербурженки из Невского района, в 23 школе также родителей перевели на «Сферум», а в группе класса в «Вконтакте» уже почти не дублируют сообщения. Изменения коснулись и детских садов. «В детском саду№ 101 Невского района воспитатель по требованию заведующей пишет всю информацию для родителей в «Сферуме» и дублирует по-старинке в WhatsApp. Но чтобы выйти ребенку с больничного, необходимо совершить звонок в «Сферум», он будет являться допуском ребенка в сад. Это требование заведующей», — добавила горожанка.



«У нас пока перевели в «Сферум» только педагогические чаты, где пишет администрация, методисты. Все новые сообщения публикуются там. Про родительские чаты пока такого распоряжения не было», — отметила педагог Дома детского творчества Курортного района.

Пока нововведение затронуло не все образовательные учреждения Петербурга. В некоторых только рассказали о платформе и не требовали обязательной регистрации в ней.

В комитете по образованию со ссылками на письма Минпросвещения и Минцифры «Фонтанке» сообщили, что все официальные образовательные программы теперь сосредоточены на платформе «Сферум». Переход на неё «соответствует рекомендациям безопасности».



«В нашем государстве стоит задача замены западных технологий российскими во всех отраслях, включая интернет-ресурсы и сервисы. Из отечественных по рекомендации Минпросвещения и Минцифры выбрана платформа «Сферум», так как она гарантируют безопасность, работоспособность и стабильность», — отметила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.



Также в комитете добавили, что переход на платформу — дело добровольное. Если родители отказываются от её использования, то информация «будет доноситься альтернативными способами, например, через распечатки». «По вопросам необразовательного характера каждый самостоятельно выбирает для себя удобный способ передачи информации», — добавили в Смольном.



«Сферум» придумали как аналог Zoom «Сферум» представили в разгар пандемии в 2021 году. Площадка позволяет создавать групповые чаты, видеоконференции, закрытые группы. Отечественной разработкой в школах хотели заменить Zoom на период удаленки. К сервису планировали добавить регистрацию учетной записи через портал Госуслуг для «надежной» идентифицикации учеников и учителей. В первоначальной версии платформы не была заложена роль родителя. Её добавили позже.

Создавали «Сферум» VK и «Ростелеком» при поддержке Минцифры и Минпросвещения. Компании стали учредителями предприятия-разработчика ООО «Цифровое образование». В 2022-м запустили учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере». До конца 2022 года платформу использовали в качестве эксперимента. Затем она вошла в состав федеральной государственной информационной системы «Моя школа», которая объединяет доступ к электронному журналу, облачному хранилищу документов, видеоурокам. С января 2023 года все школы страны должны были подключиться к этой системе.



При этом ещё в августе 2022 года Минпросвещения для более успешного внедрения системы «Моя школа» рекомендовало ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и отдать приоритет VK-мессенджеру, встроенному в «Сферум».

По данным СПАРК, 2022-ой год «Цифровое образование» закончило с убытком в 318 млн рублей. Владельцем компании является ООО «ВК», у которого по итогам 2022 года убыток более 8 млрд рублей.

Персональные данные в «Сферуме» Некоторые родители, написавшие «Фонтанке», не доверяют платформе из-за персональных данных. Чтобы воспользоваться мессенджером в «Сферуме» ребёнку нужно получить VK ID. На сайте платформы указано, что ученик должен обязательно регистрироваться со своего номера телефона, а не с родительского. При этом регистрируют школьников начиная с первого класса. Для младшей школы разрешено вместо телефона использовать электронную почту. В профиле школьника указывается его ФИО и дата рождения.



В политике конфиденциальности платформы уточняется, какую информацию получает и обрабатывает компания при доступе пользователя в систему — это данные об устройстве, IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, тип браузера, географическое положение, поставщик услуг интернета, а также данные, полученные в результате доступа к камере, микрофону.

Также пользовательское соглашение и политика конфиденциальности платформы предусматривают передачу персональных данных зарегистрированного пользователя.

«Пользователь соглашается на получение посредством сервисов Системы и (или) сервисов третьих лиц электронных сообщений, SMS и иных видов рассылок информационного, в т. ч. анонсирующего содержания», — отмечается в документах.

«Шикарная база данных получается у коммерческой структуры. Свежая совсем, так как большинство пользователей «Сферума» — это дети, их нет нигде. И это поколение совсем не жалует платформу ВК», — комментируют родители.



Как создается популярность Учитель 34-ой школы Невского района рассказала «Фонтанке», что администрация потребовала закрыть группу в WhatsApp, а в «Сферуме» педагогам нужно регулярно проявлять активность и писать минимум три сообщения в день. Информацию по поводу создания активности подтвердила и учитель из Василеостровского района. По её словам, отчетность по «Сферуму» требует комитет по образованию.



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«Очень много посторонних шумов и бессмысленности, отвлекающих от основной задачи учителя, из-за которых молодые учителя уходят в репетиторство. Это очень грустно», — написала учитель.



В распоряжении «Фонтанки» есть презентация, подготовленная специалистом методического центра Красносельского района. В ней дана подробная инструкция по использованию «Сферума» в школе, в том числе образец приказа для образовательных учреждений по внедрению этой платформы. В нём сотрудников учреждения обязывают перевести общение между коллегами из иностранных мессенджеров на отечественный.



Там же в презентации говорится о федеральном мониторинге использования системы «Моя школа», куда входит «Сферум». Активность измеряется количеством входов пользователя в свой аккаунт. Школам рекомендуют прикрепить педагогов к «Моей школе» через Госуслуги, а также «приучать детей к платформе», задавая домашние задания с её использованием. В презентации дана ссылка на документ со статистикой, в котором указано, сколько учителей и учеников зарегистрированы в «Моей школе» в каждом районе Петербурга.



«Это требуют по всей стране, то есть история Петербурга не уникальна. Есть рейтинги регионов по исполнению показателей Минцфиры, — отмечает учитель информатики и руководитель городского родительского комитета Михаил Богданов. — Через коленку такие вещи не внедряются. Популяризируйте эту историю, показывайте, насколько действительно удобно. Рассказывайте о том, какие возможности предоставляет эта среда учителю. Кроме того, там еще возникает масса проблем, связанных с тем, что то одно не работает, то другое. Сама система еще сырая. Люди еще из-за этого раздражаются, потому что сталкиваются с ошибками в её работе».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

