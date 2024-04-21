На Южный Китай обрушились ливни. Миллионы людей под угрозой наводнения

Разлив рек в китайской провинции Гуандун может привести к масштабному паводку. Как сообщает 21 апреля Nikkei Asia, последствия стихийного бедствия могут затронуть 127 млн человек.



В последние недели на юге страны идут ливни. Как отмечает китайская государственная телекомпания CCTV со ссылкой на министерство водных ресурсов Китая, уровень воды в реках Сицзян и Бэйцзян уже приближается к опасным отметкам. Такое происходит примерно раз в полстолетия.

В городе Цинъюан уже эвакуировано 20 тысяч человек. В Чжаоцине, где проживает 12 млн человек, наблюдаются перебои с электроэнергией. В столице провинции Гуанчжоу, где проживает 18 млн человек, переполнены водохранилища. Местные власти начали запасать строительные материалы, готовить пункты размещения людей, питьевую воду.