    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-в

    768мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.58

    На Южный Китай обрушились ливни. Миллионы людей под угрозой наводнения

    3141
    4 комментария

    Разлив рек в китайской провинции Гуандун может привести к масштабному паводку. Как сообщает 21 апреля Nikkei Asia, последствия стихийного бедствия могут затронуть 127 млн человек.

    В последние недели на юге страны идут ливни. Как отмечает китайская государственная телекомпания CCTV со ссылкой на министерство водных ресурсов Китая, уровень воды в реках Сицзян и Бэйцзян уже приближается к опасным отметкам. Такое происходит примерно раз в полстолетия.

    В городе Цинъюан уже эвакуировано 20 тысяч человек. В Чжаоцине, где проживает 12 млн человек, наблюдаются перебои с электроэнергией. В столице провинции Гуанчжоу, где проживает 18 млн человек, переполнены водохранилища. Местные власти начали запасать строительные материалы, готовить пункты размещения людей, питьевую воду.

    Напомним, многие российские регионы этой весной уже ощутили на себе мощь экстремального паводка. Даже в Карелии перекрывали часть трассы «Кола» на подъезде к Петрозаводску. Больше всего подтопленных домов на данный момент было в Оренбургской области.

    «Фонтанка» рассказывала — в Оренбурге утром вышла из строя большая часть скважин Ново-Сакмарского водозабора. А в ремонте трансформаторной подстанции у села Ивановка Оренбургского района энергетикам помогает вездеход-амфибия из Петербурга.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КитайПаводок
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 4

    AEG122 Апр 2024 в 00:18
    А если эти миллионы двинут на север? К нам в сибирь?
    +0−0
    Соловей-Помётчик21 Апр 2024 в 23:54
    сравним эффективность менеджмента уральцев и китайцев
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close