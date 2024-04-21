На Южный Китай обрушились ливни. Миллионы людей под угрозой наводнения

Разлив рек в китайской провинции Гуандун может привести к масштабному паводку. Как сообщает 21 апреля Nikkei Asia, последствия стихийного бедствия могут затронуть 127 млн человек.
В последние недели на юге страны идут ливни. Как отмечает китайская государственная телекомпания CCTV со ссылкой на министерство водных ресурсов Китая, уровень воды в реках Сицзян и Бэйцзян уже приближается к опасным отметкам. Такое происходит примерно раз в полстолетия.
В городе Цинъюан уже эвакуировано 20 тысяч человек. В Чжаоцине, где проживает 12 млн человек, наблюдаются перебои с электроэнергией. В столице провинции Гуанчжоу, где проживает 18 млн человек, переполнены водохранилища. Местные власти начали запасать строительные материалы, готовить пункты размещения людей, питьевую воду.
Напомним, многие российские регионы этой весной уже ощутили на себе мощь экстремального паводка. Даже в Карелии перекрывали часть трассы «Кола» на подъезде к Петрозаводску. Больше всего подтопленных домов на данный момент было в Оренбургской области.
«Фонтанка» рассказывала — в Оренбурге утром вышла из строя большая часть скважин Ново-Сакмарского водозабора. А в ремонте трансформаторной подстанции у села Ивановка Оренбургского района энергетикам помогает вездеход-амфибия из Петербурга.