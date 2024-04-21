Петербургский вездеход-амфибия доставил энергетиков на аварийную подстанцию под Оренбургом

В Оренбурге вышла из строя большая часть скважин Ново-Сакмарского водозабора, сообщает 21 апреля «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

Причина — подтопление трансформаторной подстанции. Без воды как минимум один микрорайон и часть поселка Подмаячный.

Ситуация осложняется тем, что добраться до подстанции можно только на лодке. Сотрудники «Росводоканал Оренбург» ищут повреждения на кабельных линиях в пойме реки Сакмары, глубина воды — более 1,5 м .

А вот в пострадавший от экстремального паводка Орск водоснабжение сегодня вернули. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Денис Паслер.