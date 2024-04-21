    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, с-в

    770мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.44eur99.58

    Петербургский вездеход-амфибия доставил энергетиков на аварийную подстанцию под Оренбургом

    2872
    6 комментариев

    В Оренбурге вышла из строя большая часть скважин Ново-Сакмарского водозабора, сообщает 21 апреля «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

    Причина — подтопление трансформаторной подстанции. Без воды как минимум один микрорайон и часть поселка Подмаячный.

    Ситуация осложняется тем, что добраться до подстанции можно только на лодке. Сотрудники «Росводоканал Оренбург» ищут повреждения на кабельных линиях в пойме реки Сакмары, глубина воды — более 1,5 м.

    А вот в пострадавший от экстремального паводка Орск водоснабжение сегодня вернули. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    «На сегодняшнее утро 37 водозаборных скважин запущены в работу в Орске. Специалисты работают над увеличением давления в системе до норматива», — написал Паслер в своем тг-канале.

    Губернатор также сообщил, что на трансформаторной подстанции у села Ивановка Оренбургского района, от которой запитаны объекты водозабора, с завтрашнего дня начнутся ремонтные работы.

    Как и в Орске, дорога была затоплена паводковыми водами. Добраться до подстанции удалось на вездеходе-амфибии «Архант», которую доставили из Петербурга.

    Денис Паслер

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Паводок
    ЛАЙК6
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    leningrad4521 Апр 2024 в 16:13
    А на лодке нельзя было?
    +1−0
    alefparent21 Апр 2024 в 16:07
    Если трансформаторы высотой больше чем уровень затопления, то может и можно запустить. Транс герметичный, выводы сверху, сеть если тоже сверху, то и авось будет работать.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close