Петербургский вездеход-амфибия доставил энергетиков на аварийную подстанцию под Оренбургом

В Оренбурге вышла из строя большая часть скважин Ново-Сакмарского водозабора, сообщает 21 апреля «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.
Причина — подтопление трансформаторной подстанции. Без воды как минимум один микрорайон и часть поселка Подмаячный.
Ситуация осложняется тем, что добраться до подстанции можно только на лодке. Сотрудники «Росводоканал Оренбург» ищут повреждения на кабельных линиях в пойме реки Сакмары, глубина воды — более
А вот в пострадавший от экстремального паводка Орск водоснабжение сегодня вернули. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«На сегодняшнее утро 37 водозаборных скважин запущены в работу в Орске. Специалисты работают над увеличением давления в системе до норматива», — написал Паслер в своем тг-канале.
Губернатор также сообщил, что на трансформаторной подстанции у села Ивановка Оренбургского района, от которой запитаны объекты водозабора, с завтрашнего дня начнутся ремонтные работы.
Как и в Орске, дорога была затоплена паводковыми водами. Добраться до подстанции удалось на вездеходе-амфибии «Архант», которую доставили из Петербурга.