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    Боррель объяснил, почему США не могут сбивать ракеты над Украиной, как в Израиле

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    Запад не может создать на Украине систему, аналогичную «Железному куполу» в Израиле. Об этом во вторник, 16 апреля, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД ЕС, передает ТАСC.

    США и Великобритания, по его словам, не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине по примеру Израиля, потому что там нет американских и британских баз.

    «На Украине нет [американских и британских] военных баз, которым бы могли угрожать эти ракеты», — сказал он.

    В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами, подробности читайте на «Фонтанке». Всего было задействовано порядка 300 БПЛА и ракет. Согласно сообщению Израиля, 99% из них были перехвачены. В Министерстве иностранных дел Израиля расценивают Иран как величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку. Армия Израиля сообщила об ответном ударе по военному объекту в Ливане. Лидеры стран «Большой семерки» (G7) выразили поддержку Израилю и подтвердили готовность принять меры против Ирана после его атаки.

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    УкраинаСШАВеликобританияИзраильЖозеп Боррель
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