Боррель объяснил, почему США не могут сбивать ракеты над Украиной, как в Израиле

Запад не может создать на Украине систему, аналогичную «Железному куполу» в Израиле. Об этом во вторник, 16 апреля, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД ЕС , передает ТАСC.



США и Великобритания, по его словам, не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине по примеру Израиля, потому что там нет американских и британских баз.

«На Украине нет [американских и британских] военных баз, которым бы могли угрожать эти ракеты», — сказал он.