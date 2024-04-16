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    Жителя Коммунара, стрелявшего по полицейским, отправили в СИЗО

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    Суд избрал меру пресечения жителю Коммунара, подозреваемому в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Его заключили под стражу, сообщает прокуратура Ленобласти во вторник, 16 апреля.

    Прокуратура Ленинградской области

    По версии следствия, 14 апреля 49-летний выпивший мужчина, находясь по месту жительства и осознавая, что перед ним находятся сотрудники полиции, выстрелил в сторону правоохранителей из ружья. Пострадавших нет.

    «Фонтанка» писала, что стрелка обезвредили сотрудники СОБР Росгвардии. Задержание мужчины попало на видео. Выяснилось, что стрелявший когда-то и сам служил в органах — он бывший сержант милиции батальона ОВО при УВД Гатчинского района.

    Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ. По ней мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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