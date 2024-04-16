Иностранный студент приехал в Петербург и разочаровался. Бастрыкин поручил возбудить дело

Интернет-активность проживающего в Петербурге иностранца привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Дискутируя в чате, гость из Средней Азии выдал характеристику российской нации, которая оказалась нелестной.



Как сообщили в СКР 15 апреля, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с оскорбительными высказываниями мужчины в адрес определённой группы лиц. Петербургский Следственный комитет уже проводит проверку.

Поводом для неё стала переписка, слитая в телеграм-каналы. Как утверждают, автор уничижительных сообщений — молодой человек из Узбекистана, приехавший в Петербург по обмену и учащийся на первом курсе городского вуза. Будущий стоматолог в России, судя по всему, разочаровался: от него досталось и девушкам, и уровню образования и культуры, и нации в целом.