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    Иностранный студент приехал в Петербург и разочаровался. Бастрыкин поручил возбудить дело

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    Интернет-активность проживающего в Петербурге иностранца привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Дискутируя в чате, гость из Средней Азии выдал характеристику российской нации, которая оказалась нелестной.

    Как сообщили в СКР 15 апреля, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с оскорбительными высказываниями мужчины в адрес определённой группы лиц. Петербургский Следственный комитет уже проводит проверку.

    Поводом для неё стала переписка, слитая в телеграм-каналы. Как утверждают, автор уничижительных сообщений — молодой человек из Узбекистана, приехавший в Петербург по обмену и учащийся на первом курсе городского вуза. Будущий стоматолог в России, судя по всему, разочаровался: от него досталось и девушкам, и уровню образования и культуры, и нации в целом.

    Вместе с перепиской в соцсетях выложили и аккаунт острого на язык студента. К вечеру с этого аккаунта был создан телеграм-канал, в котором сообщается, что 20-летний владелец телефона задержан. Там же напоминают, что распространение персональных данных является нарушением закона.

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