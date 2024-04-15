Петербурженка оскорбилась «голой вечеринкой» Ивлеевой в «Мутаборе» и обратилась в суд

Исковое заявление к московскому клубу «Мутабор» поступило от женщины из Петербурга. Она заявила, что получила нравственные и физические страдания из-за «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал еще одно исковое заявление заявителя из Санкт-Петербурга — Примечаевой Е. С. о компенсации морального вреда с ООО «Арт Центр», более известного всем как клуб "Мутабор"», — говорится в публикации.

