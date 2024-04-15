Петербурженка оскорбилась «голой вечеринкой» Ивлеевой в «Мутаборе» и обратилась в суд

Исковое заявление к московскому клубу «Мутабор» поступило от женщины из Петербурга. Она заявила, что получила нравственные и физические страдания из-за «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал еще одно исковое заявление заявителя из Санкт-Петербурга — Примечаевой Е. С. о компенсации морального вреда с ООО «Арт Центр», более известного всем как клуб "Мутабор"», — говорится в публикации.
Истец считает, что получила нравственные и физические страдания из-за проведения вечеринки Ивлеевой в клубе «Мутабор». По ее мнению, площадка была предоставлена для проведения «аморальной и безнравственной вечеринки». Петербурженка указала, что владельцы «Мутабора» знали и могли предвидеть эпатажный характер вечеринки из-за образа самой Ивлеевой.
Свои нравственные и физические страдания она оценила в два миллиона рублей. Дата судебного заседания пока еще не назначена.
В конце декабря 2023 года Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор». Фотографии с мероприятия стали достоянием общественности и вызвали сильные возмущения среди радикальных патриотов. Несмотря на публичные извинения блогера и ее звездных гостей, стали отменять их корпоративы и концерты.
Московский клуб «Мутабор» после скандальной «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой объявил о переименовании.