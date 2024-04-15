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    Война на Ближнем Востоке

    Reuters: сбой в полетах во время атаки Ирана на Израиль стал крупнейшим после 11 сентября 2001 года

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    За выходные ряд авиакомпаний вынуждены были отменять или изменять маршруты рейсов из-за атаки Ирана на Израиль. Такого сбоя в полетах не было с момента терактов, произошедших 11 сентября 2001 года в Америке. Об этом 15 апреля сообщает Reuters.

    Как пишет агентство, атака беспилотников «вызвала хаос в авиационной отрасли». За последние два дня по меньше мере дюжине авиакомпаний, таких как Qantas, Lufthansa, United Airlines и Air India, пришлось корректировать или отменять полеты.

    По словам Марка Зи, основателя компании OPSGROUP, которая контролирует воздушное пространство и аэропорты, это было крупнейшее нарушение воздушного сообщения со времен теракта 11 сентября 2001 года.

    «С тех пор у нас никогда не было ситуации, когда так быстро закрывалось столько различных воздушных пространств, и это создает хаос», — цитирует агентство Марка Зи.

    Основатель компании также отметил, что сбои, скорей всего, продлятся еще несколько дней.

    Reuters пишет, что сейчас непонятно, повлияют ли события, связанные с Ираном и Израилем, на спрос пассажиров, которые собираются пользоваться услугами авиакомпаний. Пока спрос не снижается.

    Полеты, которые были временно приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Израиля, Ирака и Иордании, были возобновлены к утру 14 апреля.

    Иран в ночь на 14 апреля выпустил в направлении Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет класса «земля-земля». Большая часть БПЛА была сбита. Во время атаки погибли четыре человека.

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