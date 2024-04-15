Reuters: сбой в полетах во время атаки Ирана на Израиль стал крупнейшим после 11 сентября 2001 года

За выходные ряд авиакомпаний вынуждены были отменять или изменять маршруты рейсов из-за атаки Ирана на Израиль. Такого сбоя в полетах не было с момента терактов, произошедших 11 сентября 2001 года в Америке. Об этом 15 апреля сообщает Reuters.



Как пишет агентство, атака беспилотников «вызвала хаос в авиационной отрасли». За последние два дня по меньше мере дюжине авиакомпаний, таких как Qantas, Lufthansa, United Airlines и Air India, пришлось корректировать или отменять полеты.



По словам Марка Зи, основателя компании OPSGROUP, которая контролирует воздушное пространство и аэропорты, это было крупнейшее нарушение воздушного сообщения со времен теракта 11 сентября 2001 года.

