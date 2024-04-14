    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    743мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.73

    Война на Ближнем Востоке

    Reuters: арабские страны оказывают давление и на Иран, и на Израиль для избежания войны в регионе

    660
    1 комментарий

    Арабские государства Персидского залива — Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт и Ирак — стремятся не допустить полномасштабной войны между Ираном и Израилем из опасений быть втянутыми в нее. Об этом 14 апреля сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Воздушное пространство некоторых из этих арабских стран располагается между Израилем и Ираном, там же находятся военные базы США, которые обещали помочь Тель-Авиву отразить любое нападение.

    «Давление оказывается не только на Иран. Сейчас давление оказывается на Израиль, чтобы он не принял ответных мер», — сказал один из собеседников агентства и добавил, что последствия ответных мер Израиля «затронут весь регион». Другие источники отмечают роль США, которые через союзнические арабские страны передают послания Ирану, и одновременно пытаются сдержать Израиль. По их словам, есть представление о том, как не допустить эскалации.

    Ранее в Министерстве иностранных дел Израиля назвали Иран величайшей угрозой региональной стабильности и мировому порядку.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ИранИзраильАрабские страны
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close