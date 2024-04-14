Reuters: арабские страны оказывают давление и на Иран, и на Израиль для избежания войны в регионе

Арабские государства Персидского залива — Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт и Ирак — стремятся не допустить полномасштабной войны между Ираном и Израилем из опасений быть втянутыми в нее. Об этом 14 апреля сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Воздушное пространство некоторых из этих арабских стран располагается между Израилем и Ираном, там же находятся военные базы США, которые обещали помочь Тель-Авиву отразить любое нападение.



«Давление оказывается не только на Иран. Сейчас давление оказывается на Израиль, чтобы он не принял ответных мер», — сказал один из собеседников агентства и добавил, что последствия ответных мер Израиля «затронут весь регион». Другие источники отмечают роль США, которые через союзнические арабские страны передают послания Ирану, и одновременно пытаются сдержать Израиль. По их словам, есть представление о том, как не допустить эскалации.

