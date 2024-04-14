«Мы не ищем более масштабной войны с Ираном». Власти США работают над дипломатическим решением ближневосточного конфликта

Советник Белого дома по коммуникациям в области национальной безопасности Джон Кирби заявил, что администрация Байдена не ищет более масштабной войны с Ираном. Во время общения с прессой в программе NBC News политик также заявил, что Белый дом будет прорабатывать дипломатические способы разрешения ситуации на Ближнем Востоке — в том числе на встрече стран «Большой семерки» в воскресенье. Слова Кирби приводит издание The Hill.



Между тем The New York Times и Axios сообщают, что Израиль не стал наносить ответных ударов по Ирану после того как израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху позвонил президент США Джо Байден. Американский президент заявил главе Израиля: «Вы победили. Примите победу». Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц сообщил, что «Израиль ответит на атаку Ирана в подходящее время и подходящим образом».