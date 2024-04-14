Россияне за услуги такси платят миллиарды, но это выгоднее собственных авто

На такси дорого, но выгоднее, чем на своей Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





В условиях, когда покупка иномарки для многих становится недоступной роскошью, всё больше россиян пользуются альтернативой — такси. При этом цена поездки постоянно растет. Сейчас это почти 450 рублей (в регионах) и почти 800 рублей (в Москве).



И это, конечно, не предел: профсоюз «Таксист» грозит, что до конца нынешнего года тарифы вырастут еще примерно на треть. Дело вовсе не в недостатке кадров. А в слишком удушающих объятиях чиновничьей «заботы».

Таксисты-мигранты не уйдут По данным Общественного совета по развитию такси, пока в России нет нехватки водителей-мигрантов. В таксопарках они составляют считанные проценты. Хотя многие регионы (скажем, Якутия, Пермский край, Самарская область и еще несколько) уже ввели запреты на работы мигрантов таксистами. Им есть куда уходить: огромный дефицит рабочих рук испытывает строительство, ЖКХ, доставка.



Куда более опасны для отрасли такси бюрократические новшества. Растет стоимость автомобилей, и особенно запчастей. Увеличение издержек связано с импортом комплектующих из-за рубежа, хотя для «японцев» и «корейцев» они производились на месте, в России.

В отсутствие альтернативы растет доля «китайцев», на которых скоро будет приходиться до 75% такси. Самыми популярными марками в таксопарках страны являются Chery и Haval. Однако большинство бюджетных китайских моделей не приспособлены для работы такси: в среднем ресурс составляет 150–200 тысяч км. В то время как средний годовой пробег такси в России, по подсчетам профсоюза «Таксист», составляет 100–120 тысяч км. А договор с таксопарком в среднем заключается на 3 года. Выходит, еще до окончания работы договора обычный «китаец», просто не выдержав эксплуатации, сломается.



И на этом фоне обсуждается законопроект о «локализации» такси. То есть работать могут только произведенные в России автомобили. Фактически после этого производить такси смогут только четыре завода: Haval, Evolute, «Москвич» и «АвтоВАЗ». А как быть, например, с такси класса бизнес и комфорт-плюс? Единственный дорогой «китаец», который собирается в России, — это внедорожник Haval H9. Седанов, которые годятся для такси, просто нет.

Еще одно нововведение, которое точно ударит по рынку, — это обязательное введение ОСГОП (не путать с ОСАГО). Перевозчик обязан застраховать свою гражданскую ответственность. Максимальный размер страховой выплаты — 2 миллиона рублей на каждого пассажира. Учитывая, что большинство таксистов — самозанятые с личными авто, для них страховые премии вырастут более чем на порядок. Что, разумеется, отразится на тарифе.



Чтобы было понятно, об ударе какой силы идет речь, приведем цифры. В России, по данным федеральной системы «Такси», более 79 тысяч перевозчиков с 512 тысячами машин.

Что будет с такси после всех изменений За прошлый год россияне только по картам перевели агрегаторам такси почти 27 миллиардов рублей, говорит преподаватель экономического факультета МГУ, инвестиционный советник Юлия Кузнецова. За год объем транзакций вырос почти на четверть.

— Эти показатели говорят о том, что спрос на такси существенный. И даже если стоимость подорожает на 30% , люди всё равно будут пользоваться такси. В нашей экономической действительности ездить на такси выгоднее, чем иметь собственный автомобиль. Многие просто продали свои авто: запчасти стоят дорого, да еще их и не найдешь, — говорит Кузнецова.



По мнению Кузнецовой, именно острота проблем с запчастями (особенно для иномарок европейского производства) подтолкнет ценник на поездки в такси класса бизнес или премьер даже не на 30% , как прогнозируют, а на все 40–50% . Ведь именно в этом классе такси используются не китайские или российские машины, а в основном дорогие брендовые «европейцы».

Не от хорошей жизни Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев в интервью MSK1.RU заступается за таксистов. По словам Матвеева, до принятия нового федерального закона о такси (вступил в силу 1 сентября 2023 года) почти 80% водителей работали без официальной лицензии.



— Но не от хорошей жизни, а потому что цена на ОСАГО на пассажирские перевозки высокая, повсеместно всё больше и больше случаев отказов страховых в выдаче полиса таксистам по самым разным предлогам. И это не говоря уже про дефицит новых автомобилей, рост цен на них и про проблемы с запчастями, — говорит Матвеев.



— А ситуация в регионах и Москве принципиально отличается?

— Чем дальше от столицы и больших городов, тем больше таксистов, не имеющих разрешения на работу. Если для крупных транспортных компаний с большим оборотом еще одна обязательная страховка терпима, то для таксиста, который совершает от 10 до 20 поездок в день, она очень болезненна.

Для многих, кто подрабатывал в такси, такая подработка стала теперь не так выгодна, как раньше, поэтому некоторые из них прекратили деятельность. И это усугубило еще одну проблему — нехватку водителей, особенно в часы пик.



— Новый закон о такси призван был защитить права пассажиров. Например, в случае аварии. Как полагаете, реально мы, пассажиры, стали более защищенными?

— Для пользователей услугой, конечно, хорошо, что поездка стала безопаснее. По статистике страховых компаний, число ДТП, где виноват таксист, в 7 раз выше, чем у других категорий водителей. До 1 сентября (срок вступления в силу нового закона. — Прим. авт.) пострадавший пассажир и 500 тысяч рублей компенсации мог не получить (при столкновении двух машин не по вине водителя такси). Новый закон таких пассажиров защищает.

Но из-за того, что у агрегаторов трудности с передачей заказов, цена на поездки, особенно на небольшие расстояния, увеличивается. А значит, за безопасность и защиту, которую теперь обеспечивает пассажиру такси новый закон, платить приходится ему самому из собственного кармана.



— А как вы относитесь к законопроекту (по счастью, пока еще не закону) о локализации автомобилей для такси?

— На первый взгляд может показаться, что благодаря новому закону можно и уменьшить расходы перевозчиков на покупку и обслуживание машин, и создать отечественным производителям еще один рынок сбыта. Но всё не так просто.

Необходимо стимулировать не спрос на авто, с которым в 2023 году проблем уже не было, а наращивать производство. А это сложно, потому что тот же «АвтоВАЗ» и так уже работает на полную мощность. А значит, новый закон может создать дефицит машин эконом-класса и рост цен на них для простых граждан. Чтобы избежать роста цен, государство может начать регулировать наценки производителей авто (чтобы они не превышали 15% ), но в таком случае «АвтоВАЗ» и другие не смогут сохранить прибыльность.



— Вы согласны с мрачными прогнозами коллег, что все эти нововведения заставят резко повышать тарифы?

— Так цены на услуги уже повсеместно выросли с сентября, после того как вступил в силу закон «О такси». И поднимутся еще!

Ведь усугубится и еще одна проблема — нехватка водителей, особенно в часы пик. Последнее связано с тем, что для многих, кто подрабатывал в такси, такая подработка стала теперь не так выгодна, как раньше, поэтому некоторые из них прекратили деятельность.

А после введения нового закона оставшиеся будут вынуждены внепланово покупать новую машину отечественной сборки.

И если крупные транспортные компании с большим оборотом такую издержку переживут, то самозанятый на личном авто, совершающий, как я уже говорил выше, от 10 до 20 поездок в день, ее уже не потянет. А в регионах таких большинство.



— Что делать, чтобы не убить отрасль?



— Во-первых, внедрять закон постепенно, начав с нескольких пилотных регионов. Наладить выпуск более дешевых аналогов моделей специально для такси, как это делают за границей. Или рассмотреть такой вариант, когда «отечественными» будут считаться все автомобили, выпущенные на территории РФ. Ранее мы публиковали наглядную инфографику, на которой видно, как менялись цены на такси в 2023 году.