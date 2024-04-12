Жительница Ленобласти поймала попутку, но поездка превратилась в кошмар

Уголовное дело по статье об изнасиловании готовятся возбудить в отношении студента колледжа из Петербурга. В ночь на четверг он подвез 19-летнюю девушку из Соснового Бора, после чего та попала в больницу с разрывами половых органов. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 апреля.



Испуганная девушка пришла в отель «Спутник» в пятом часу утра в четверг. Она рассказала администратору, что в машине ее изнасиловал мужчина, и попросила помощи. На место были направлены ближайшие наряды. Выяснилось, что около десяти вечера потерпевшая поймала попутку в Сосновом Бору, чтобы добраться домой. Молодой водитель «Жигулей» довез ее до проспекта Тореза и изнасиловал прямо в машине.

