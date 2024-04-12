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    Жительница Ленобласти поймала попутку, но поездка превратилась в кошмар

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    Уголовное дело по статье об изнасиловании готовятся возбудить в отношении студента колледжа из Петербурга. В ночь на четверг он подвез 19-летнюю девушку из Соснового Бора, после чего та попала в больницу с разрывами половых органов. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 апреля.

    Испуганная девушка пришла в отель «Спутник» в пятом часу утра в четверг. Она рассказала администратору, что в машине ее изнасиловал мужчина, и попросила помощи. На место были направлены ближайшие наряды. Выяснилось, что около десяти вечера потерпевшая поймала попутку в Сосновом Бору, чтобы добраться домой. Молодой водитель «Жигулей» довез ее до проспекта Тореза и изнасиловал прямо в машине.

    С кровотечением девушку доставили в больницу Святого Георгия. Недалеко от места происшествия полиция задержала учащегося колледжа. Пока что в отношении него составлен протокол о нанесении побоев, вопрос о возбуждении уголовного дела уже решается. Из машины изъяли смывы крови и срезы с переднего пассажирского сиденья.

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