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    Глава МВД Эстонии предлагает признать Московский патриархат РПЦ террористической организацией

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    Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил местному парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы правительство получило возможность запретить её деятельность в стране. Об этом сообщает 12 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала эту идею как проявление душевного нездоровья.

    «Учитывая имеющийся контекст, у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм», — сказал Лаури Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

    «Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны»,— утверждает министр.

    По его словам, в Эстонии существуют различные общины МПЕОК, и на их внутреннее функционирование Москва не оказывает прямого влияния, однако подчинение МПЕОК Москве по-прежнему представляет собой угрозу безопасности Эстонии. В Эстонии у МПЕОК более 100 тысяч последователей, отметил министр.

    Представитель Эстонской православной церкви (МПЕОК) Московского патриархата подтвердил на пресс-конференции во вторник, что МПЕОК не подчиняется напрямую московскому патриарху и не может нести ответственность за его высказывания в поддержку СВО, отмечается в публикации.

    Идею Ляэнеметса прокомментировала представительница российского МИДа Мария Захарова. «Все признаки душевного нездоровья налицо»,— сказала она.

    «Но и с логикой беда. С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами?» — заявила дипломат.

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