Глава МВД Эстонии предлагает признать Московский патриархат РПЦ террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил местному парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы правительство получило возможность запретить её деятельность в стране. Об этом сообщает 12 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала эту идею как проявление душевного нездоровья.



«Учитывая имеющийся контекст, у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм», — сказал Лаури Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

