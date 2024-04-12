Глава МВД Эстонии предлагает признать Московский патриархат РПЦ террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил местному парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы правительство получило возможность запретить её деятельность в стране. Об этом сообщает 12 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала эту идею как проявление душевного нездоровья.
«Учитывая имеющийся контекст, у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм», — сказал Лаури Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
«Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны»,— утверждает министр.
По его словам, в Эстонии существуют различные общины МПЕОК, и на их внутреннее функционирование Москва не оказывает прямого влияния, однако подчинение МПЕОК Москве по-прежнему представляет собой угрозу безопасности Эстонии. В Эстонии у МПЕОК более 100 тысяч последователей, отметил министр.
Представитель Эстонской православной церкви (МПЕОК) Московского патриархата подтвердил на пресс-конференции во вторник, что МПЕОК не подчиняется напрямую московскому патриарху и не может нести ответственность за его высказывания в поддержку СВО, отмечается в публикации.
Идею Ляэнеметса прокомментировала представительница российского МИДа Мария Захарова. «Все признаки душевного нездоровья налицо»,— сказала она.
«Но и с логикой беда. С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами?» — заявила дипломат.