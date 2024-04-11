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    Ким Чен Ын призвал «как никогда» готовиться к войне

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    9 комментариев

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию «как никогда» готовиться к войне. Такие слова он произнес во время визита в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к войне, в которой обязательно надо победить, а не просто в возможной войне», — говорится в публикации русскоязычной версии ЦТАК.

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    Также глава государства подчеркнул исключительную роль Военно-политической академии в создании «могучей армии».

    Кроме того, Ким Чен Ын ознакомился с результатами военных намерений противника. На снимках, которые опубликовало агентство, лидер КНДР стоит рядом с макетом столицы Южной Кореи — Сеула.

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    Комментарии 9

    27638631511 Апр 2024 в 21:36
    Этому Сунь В Чаю самому неплохо бы как никогда подготовиться к серьезному лечению у диетолога и другими докторами. При таком то избыточном весе серьезные проблемы со здоровьем просто гарантированы. А вояки у него все как один тощие, а им ведь гроб нести, уронят.
    +0−0
    28199392711 Апр 2024 в 21:33
    А сев. Корейцы тоже с нами попадут в рай?
    +1−0
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