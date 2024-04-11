Ким Чен Ын призвал «как никогда» готовиться к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию «как никогда» готовиться к войне. Такие слова он произнес во время визита в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



«Сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к войне, в которой обязательно надо победить, а не просто в возможной войне», — говорится в публикации русскоязычной версии ЦТАК.

