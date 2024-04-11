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    Повинна в смерти: во Вьетнаме бизнесвумен приговорили к казни за мошенничество на $12,5 миллиарда

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    2 комментария

    Глава вьетнамского девелопера Van Thinh Phat 67-летняя Чыонг Ми Лан 11 апреля была признана судом в Хошимине виновной в мошенничестве и разграблении одного из крупнейших банков страны, происходившем на протяжении 11 лет. За небывалое по размаху мошенничество женщину приговорили к смертной казни.

    Состав преступления включал в себя не только присвоение денежных средств, которые предпринимательница с помощью поддельных заявок на получение кредитов выводила из Saigon Commercial Bank, но и взяточничество и злоупотребление полномочиями. Общая сумма выведенных обманным путем денег составила около 12,5 миллиарда долларов, однако ущерб от действий Чыонг Ми Лан может составлять не менее 27 миллиардов. Преступница вины не признала и, в свою очередь, обвинила в мошенничестве подчиненных.

    Громкий процесс над одной из самых богатых женщин страны может стать частью кампании против коррупции, проводимой генсеком Коммунистической партии еще с 2016 года, но до сих пор без особых успехов.

    Ранее китайский суд вынес смертный приговор с отсрочкой исполнения австралийскому писателю Яну Хэнцзюню, задержанному по обвинению в шпионаже.

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    Чыонг Ми ЛанКоррупцияВьетнамМошенничествоСмертная казнь
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    Комментарии 2

    27564035611 Апр 2024 в 19:41
    Не "повинна в смерти", а повинна смерти, то есть, должна быть предана смерти.
    +0−0
    Dmitry Antonov11 Апр 2024 в 19:24
    Всё или почти всё одинаково в бывших странах соцлагеря, с коррупцией идет борьба, но особых успехов нет. Даже смертная казнь не спасает. За исключением стран Восточной Европы, видимо, идеи коммунизма там глубоко не зашли.
    +0−2
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