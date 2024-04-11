Повинна в смерти: во Вьетнаме бизнесвумен приговорили к казни за мошенничество на $12,5 миллиарда

Глава вьетнамского девелопера Van Thinh Phat 67-летняя Чыонг Ми Лан 11 апреля была признана судом в Хошимине виновной в мошенничестве и разграблении одного из крупнейших банков страны, происходившем на протяжении 11 лет. За небывалое по размаху мошенничество женщину приговорили к смертной казни.



Состав преступления включал в себя не только присвоение денежных средств, которые предпринимательница с помощью поддельных заявок на получение кредитов выводила из Saigon Commercial Bank, но и взяточничество и злоупотребление полномочиями. Общая сумма выведенных обманным путем денег составила около 12,5 миллиарда долларов, однако ущерб от действий Чыонг Ми Лан может составлять не менее 27 миллиардов. Преступница вины не признала и, в свою очередь, обвинила в мошенничестве подчиненных.