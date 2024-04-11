«Виновен, но заслуживает снисхождения». Присяжные вынесли вердикт по делу о похищениях людей в Петербурге

В Петербургском городском суде вынесен вердикт по уголовному делу в отношении Сергея Гуцу. Его обвиняли по двум эпизодам по статье «Самоуправство с применением насилия» и по двум эпизодам по статье «Похищение человека».

Коллегия присяжных вынесла единодушный вердикт: вина Гуцу доказана. Об этом сообщает 11 апреля Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие вменяло Гуцу более широкий перечень статей. В Петербурге его отправляли под стражу как обвиняемого в бандитизме, разбое, вымогательстве, убийстве группой лиц и похищении, но в горсуд дело поступило только со статьями о похищении и самоуправстве.