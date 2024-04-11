«Виновен, но заслуживает снисхождения». Присяжные вынесли вердикт по делу о похищениях людей в Петербурге

В Петербургском городском суде вынесен вердикт по уголовному делу в отношении Сергея Гуцу. Его обвиняли по двум эпизодам по статье «Самоуправство с применением насилия» и по двум эпизодам по статье «Похищение человека».
Коллегия присяжных вынесла единодушный вердикт: вина Гуцу доказана. Об этом сообщает 11 апреля Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие вменяло Гуцу более широкий перечень статей. В Петербурге его отправляли под стражу как обвиняемого в бандитизме, разбое, вымогательстве, убийстве группой лиц и похищении, но в горсуд дело поступило только со статьями о похищении и самоуправстве.
Напомним, Сергей Гуцу начал долгий путь по СИЗО в прошлом году. Румыны выдали его после 11 лет поисков. Гуцу задержали в Румынии, в конце прошлого года согласовали его выдачу России. По версии следствия, Гуцу был членом банды Петра Бобровничего. Лидер умер в Аргентине около 12 лет назад.
«Фонтанка» писала, что группа была изобличена в убийстве 28-летнего мужчины на территории завода «Ленвест» на Цветочной, 6, 10 июня 2009 года. Злоумышленники связали жертву, убили, воткнув отвертку в ухо, после чего расчленили тело, а матерчатую сумку с останками захоронили на 40-м километре Дороги жизни.
Обвинение увидело роль подсудимого в ОПГ так: «Гуцу осуществлял перемещение потерпевших к местам их удержания, а также угрожал и применял в отношении последних насилие, охранял их в местах насильственного удержания до момента незаконного получения от последних денег, принимал участие в предъявлении потерпевшим незаконных требований о передаче денег».
Хотя присяжные признали Гуцу виновным, они же сочли, что он заслуживает снисхождения (голосами 5 к 3).