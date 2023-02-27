Из Румынии до петербургского СИЗО доехал обвиняемый в бандитизме и убийстве с расчленением

Суд в Петербурге продлил арест Сергея Гуцу, который начал долгий путь по СИЗО в прошлом году. Румыны выдали его после 11 лет поисков.

О решении суда 27 февраля пишет объединенная пресс-служба судов Петербурга. Гуцу задержали в Румынии, в конце прошлого года согласовали его выдачу России.

Гуцу в розыске с 2011 года. Его обвиняют в бандитизме, убийстве, похищении, разбое и вымогательстве. Он не возражал против СИЗО.