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    Из Румынии до петербургского СИЗО доехал обвиняемый в бандитизме и убийстве с расчленением

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    Суд в Петербурге продлил арест Сергея Гуцу, который начал долгий путь по СИЗО в прошлом году. Румыны выдали его после 11 лет поисков.

    О решении суда 27 февраля пишет объединенная пресс-служба судов Петербурга. Гуцу задержали в Румынии, в конце прошлого года согласовали его выдачу России.

    Гуцу в розыске с 2011 года. Его обвиняют в бандитизме, убийстве, похищении, разбое и вымогательстве. Он не возражал против СИЗО.

    По версии следствия, Гуцу был членом банды Петра Бобровничего. Лидер умер в Аргентине около 12 лет назад, остальные примерно в то же время предстали перед судом.

    «Фонтанка» писала, что группа была изобличена в убийстве 28-летнего мужчины на территории завода «Ленвест» на Цветочной, 6, 10 июня 2009 года. Злоумышленники связали жертву, убили, воткнув отвертку в ухо, после чего расчленили тело, а матерчатую сумку с останками захоронили на 40-м километре Дороги жизни.

    © Фонтанка.Ру

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