Отвертка в ухе и расчленение. Из Румынии в Петербург экстрадируют предполагаемого члена банды

Обвиняемого в убийстве, бандитизме, похищении человека и вымогательстве экстрадируют из Румынии на территорию РФ. Речь идет о 49-летнем Сергее Гуцу, который в марте 2011 года был объявлен в международный розыск, сообщает ГСУ СКР по Петербургу.



По версии следствия, летом 2009 года Петр Бобровничий создал банду, в которую вошли Гуцу, Антон Ильющенко, Дмитрий Абраменко, Михаил Сланин, а также Феликс Старосельский. Члены группы были вооружены, отличались дисциплиной, сплоченностью, планированием преступлений, использовали черную униформу. Потерпевших приковывали наручниками к 32-килограммовой гире. Члены банды, по мнению следствия, в период с февраля по ноябрь 2009 года совершили убийство предпринимателя, похитили троих, дважды вымогали деньги, а также совершили разбойное нападение.

