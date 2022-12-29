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    Отвертка в ухе и расчленение. Из Румынии в Петербург экстрадируют предполагаемого члена банды

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    Обвиняемого в убийстве, бандитизме, похищении человека и вымогательстве экстрадируют из Румынии на территорию РФ. Речь идет о 49-летнем Сергее Гуцу, который в марте 2011 года был объявлен в международный розыск, сообщает ГСУ СКР по Петербургу.

    По версии следствия, летом 2009 года Петр Бобровничий создал банду, в которую вошли Гуцу, Антон Ильющенко, Дмитрий Абраменко, Михаил Сланин, а также Феликс Старосельский. Члены группы были вооружены, отличались дисциплиной, сплоченностью, планированием преступлений, использовали черную униформу. Потерпевших приковывали наручниками к 32-килограммовой гире. Члены банды, по мнению следствия, в период с февраля по ноябрь 2009 года совершили убийство предпринимателя, похитили троих, дважды вымогали деньги, а также совершили разбойное нападение.

    «Фонтанка» писала, что группа была изобличена в убийстве 28-летнего мужчины на территории завода «Ленвест» на Цветочной, 6, 10 июня 2009 года. Злоумышленники связали жертву, убили, воткнув отвертку в ухо, после чего расчленили тело, а матерчатую сумку с останками захоронили на 40-м километре Дороги жизни.

    Ранее Абраменко, Ильющенко, Сланин и Старосельский были осуждены Санкт-Петербургским городским судом к различным срокам лишения свободы. Бобровничий скончался от заболевания в Аргентине в 2012 году.

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