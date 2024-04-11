    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 5

    5 м/с, зап

    762мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.22eur101.23

    МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в Москве

    436
    2 комментария

    Министерство иностранных дел России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в Москве. Об этом 11 апреля сообщает МИД РФ.

    11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии Вернер Альмхофер. Ему заявлен решительный протест из-за необоснованного объявления персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Австрии.

    «Акцентировано, что этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии», — говорится в официальном сообщении.

    Также МИД РФ отмечает, что ранее Австрия позиционировала себя как «нейтральное государство и площадку международной дипломатии».

    В ответ на действия Австрии, Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрийской Республики в РФ. Он должен покинуть страну до конца дня 18 апреля.

    «На этом наши ответные меры не исчерпываются», — подчеркнули в министерстве.

    10 апреля РФ ввела санкции против 22 представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Гражданам, попавшим в санкционный список, запрещен въезд в Россию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МИД РФ
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    DEMOMON11 Апр 2024 в 14:20
    Дипломатишка-то, поди, расстроился сильно.
    +0−0
    altnec11 Апр 2024 в 14:16
    По обоюдному согласию решены чисто финансовые вопросы лиц с двойным гражданством из РФ от заинересованных лиц.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close