МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в Москве

Министерство иностранных дел России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в Москве. Об этом 11 апреля сообщает МИД РФ.
11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии Вернер Альмхофер. Ему заявлен решительный протест из-за необоснованного объявления персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Австрии.
«Акцентировано, что этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии», — говорится в официальном сообщении.
Также МИД РФ отмечает, что ранее Австрия позиционировала себя как «нейтральное государство и площадку международной дипломатии».
В ответ на действия Австрии, Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрийской Республики в РФ. Он должен покинуть страну до конца дня 18 апреля.
«На этом наши ответные меры не исчерпываются», — подчеркнули в министерстве.
10 апреля РФ ввела санкции против 22 представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Гражданам, попавшим в санкционный список, запрещен въезд в Россию.