РФ ввела санкции против 22 представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании

555
5 комментариев

Россия ввела санкции против 22 представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Об этом 10 апреля сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Констатируем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране «стратегического поражения на поле боя»», — говорится в официальном сообщении ведомства.

22 гражданина Великобритании оказались в стоп-листе в ответ на активное применение Лондоном механизмов санкционных ограничений и ведение подрывной информационно-пропагандистской кампании.

Теперь въезд в Россию закрыт некоторым сотрудникам британской компании Micro Focus. В заявлении МИДа говорится, что эта компания предоставляет услуги «необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре».

В список также вошли люди, которые оказались причастны к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии «соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом».

Ранее Россия ввела санкции против 347 жителей Прибалтики, которые «наиболее враждебно» настроены против РФ.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

МИД РФСанкцииВеликобритания
ЛАЙК0
СМЕХ4
УДИВЛЕНИЕ0
ГНЕВ0
ПЕЧАЛЬ0

Комментарии 5

читать все комментариидобавить комментарий

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

0
Комментарии
5
close