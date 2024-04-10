РФ ввела санкции против 22 представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании

Россия ввела санкции против 22 представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Об этом 10 апреля сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«Констатируем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране «стратегического поражения на поле боя»», — говорится в официальном сообщении ведомства.
22 гражданина Великобритании оказались в стоп-листе в ответ на активное применение Лондоном механизмов санкционных ограничений и ведение подрывной информационно-пропагандистской кампании.
Теперь въезд в Россию закрыт некоторым сотрудникам британской компании Micro Focus. В заявлении МИДа говорится, что эта компания предоставляет услуги «необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре».
В список также вошли люди, которые оказались причастны к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии «соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом».
Ранее Россия ввела санкции против 347 жителей Прибалтики, которые «наиболее враждебно» настроены против РФ.