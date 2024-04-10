РФ ввела санкции против 22 представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании

Россия ввела санкции против 22 представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Об этом 10 апреля сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.



«Констатируем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране «стратегического поражения на поле боя»», — говорится в официальном сообщении ведомства.

22 гражданина Великобритании оказались в стоп-листе в ответ на активное применение Лондоном механизмов санкционных ограничений и ведение подрывной информационно-пропагандистской кампании.