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    Невероятно трогательные фотографии: «балтийская меховая прелесть» смотрит вам прямо в душу

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    Малышка-нерпа, пионер нынешнего сезона, подрастает в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Свежие фотографии публикует 11 апреля Фонд друзей балтийской нерпы в своём сообществе «Спасение тюленей 699–23–99». Рядом с детёнышем мягкая игрушка, которая частично заменяет ей маму.

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    «Наша балтийская меховая прелесть передаёт всем привет», — комментируют создатели фонда.

    Новорожденная малышка стала первым спасенным детенышем нерпы в 2024 году. Ее нашли в начале марта в посёлке Ладожское Озеро под Петербургом. Она была такой маленькой, что у нее сохранялась пуповина и не было зубов, а для успокоения ей дали искусственную китайскую маму.

    При встрече с тюленем или нерпой не пытайтесь помочь им самостоятельно — это может быть опасно как для человека, так и для животного. Звоните специалистам по телефону: (8–812) 699–23–99.

    Фото: «Спасение тюленей 699–23–99»
    Фото: «Спасение тюленей 699–23–99»

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