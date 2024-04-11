Невероятно трогательные фотографии: «балтийская меховая прелесть» смотрит вам прямо в душу

Малышка-нерпа, пионер нынешнего сезона, подрастает в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Свежие фотографии публикует 11 апреля Фонд друзей балтийской нерпы в своём сообществе «Спасение тюленей 699–23–99» . Рядом с детёнышем мягкая игрушка, которая частично заменяет ей маму.

Новорожденная малышка стала первым спасенным детенышем нерпы в 2024 году. Ее нашли в начале марта в посёлке Ладожское Озеро под Петербургом. Она была такой маленькой, что у нее сохранялась пуповина и не было зубов, а для успокоения ей дали искусственную китайскую маму.



При встрече с тюленем или нерпой не пытайтесь помочь им самостоятельно — это может быть опасно как для человека, так и для животного. Звоните специалистам по телефону: (8–812) 699–23–99.

