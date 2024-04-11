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    Volvo сбил маленького велосипедиста, выезжая из арки. За сутки в Петербурге в ДТП пострадали шесть детей

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    2 комментария

    Статистику вело-ДТП в Петербурге пополнил новый серьёзный инцидент. Маленький мальчик пострадал в центре города минувшим вечером. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 апреля.

    ДТП произошло 10 апреля около 18:50 на Разъезжей улице, 1. По предварительным данным, универсал Volvo V90, принадлежащий частной компании, выезжая со двора через арку, сбил 8-летнего мальчика, который ехал по тротуару. Он катался один, без взрослых.

    Ребёнка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу имени Раухфуса. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Водителю 56 лет, он живёт неподалёку. С начала прошлого года его девять раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости (статья 12.9, часть 2, КоАП РФ).

    Всего за вчерашний день в ДТП в Петербурге, по данным полиции, пострадали шесть несовершеннолетних горожан и шесть взрослых. Среди детей — и пешеходы, и как минимум один самокатчик.

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    Комментарии 2

    denem11 Апр 2024 в 11:58
    вы уже определитесь, машина - ж.р., марка машины "Volvo" - ж.р. Откуда слово "сбил" м.р.
    +0−0
    Андрей_спб11 Апр 2024 в 11:54
    "черепно-мозговой перелом" - это как?
    +0−0
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