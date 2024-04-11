Volvo сбил маленького велосипедиста, выезжая из арки. За сутки в Петербурге в ДТП пострадали шесть детей

Статистику вело-ДТП в Петербурге пополнил новый серьёзный инцидент. Маленький мальчик пострадал в центре города минувшим вечером. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 апреля.



ДТП произошло 10 апреля около 18:50 на Разъезжей улице, 1. По предварительным данным, универсал Volvo V90, принадлежащий частной компании, выезжая со двора через арку, сбил 8-летнего мальчика, который ехал по тротуару. Он катался один, без взрослых.



Ребёнка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу имени Раухфуса. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Водителю 56 лет, он живёт неподалёку. С начала прошлого года его девять раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости (статья 12.9, часть 2, КоАП РФ).