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    Пенсионер на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку во дворе на Приморском проспекте

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    4 комментария

    Девочка-подросток пострадала в ДТП в Приморском районе Петербурга вечером 10 апреля. Она угодила под машину, переходя дорогу во дворе.

    В 19:10 71-летний водитель LADA Largus, двигаясь по дворовой территории вдоль дома 161, корпус 1 по Приморскому проспекту, сбил 11-летнюю девочку, стало известно «Фонтанке» 11 апреля. Пострадавшая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения машины. Она была без взрослых.

    В результате девочка получила закрытый перелом стопы. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Водитель автомобиля с начала 2023 года привлекался за нарушения ПДД дважды, в том числе за непропуск пешехода.

    Это второй ребенок, пострадавший под колесами машины в Петербурге 10 апреля. Утром среды Volkswagen Tiguan сбил 9-летнего мальчика, который пытался перебежать проспект Маршала Блюхера. ДТП попало на видеорегистратор.

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    Комментарии 4

    houspi11 Апр 2024 в 11:15
    Не любят пешеходы и водители друг друга.
    +1−0
    ДЕД11 Апр 2024 в 11:15
    Большинство автолюбителей свято уверены, что дорога только для них.
    +5−2
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