Пенсионер на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку во дворе на Приморском проспекте

Девочка-подросток пострадала в ДТП в Приморском районе Петербурга вечером 10 апреля. Она угодила под машину, переходя дорогу во дворе.



В 19:10 71-летний водитель LADA Largus, двигаясь по дворовой территории вдоль дома 161, корпус 1 по Приморскому проспекту, сбил 11-летнюю девочку, стало известно «Фонтанке» 11 апреля. Пострадавшая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения машины. Она была без взрослых.

В результате девочка получила закрытый перелом стопы. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Водитель автомобиля с начала 2023 года привлекался за нарушения ПДД дважды, в том числе за непропуск пешехода.