Попытка ребенка перебежать дорогу на Блюхера закончилась под колесами автомобиля

Петербургская полиция выясняет обстоятельства наезда на ребенка в Калининском районе Петербурга. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора.
В 10:02 10 апреля у дома 25 по проспекту Маршала Блюхера 34-летний водитель кроссовера Volkswagen Tiguan, следуя от Замшиной улицы в сторону Кондратьевского проспекта, сбил 9-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте.
На записи, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, что после наезда ребенок упал на дорогу. По данным главка, мальчик получил ушибы, но от госпитализации отказался.
По факту ДТП ведется проверка.