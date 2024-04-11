Школьник на электросамокате съехал с тротуара на дорогу на Обводном и попал в беду

Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Центральном районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 апреля.



«Шкода Октавия» и юный пользователи кикшеринга столкнулись 10 апреля около 18:30 на набережной Обводного канала, 37. По предварительной версии, 15-летний школьник на электросамокате ехал по тротуару, но внезапно выехал на проезжую часть — и там с ним столкнулся 24-летний водитель «Шкоды», ехавший навстречу.



Подросток был доставлен в детскую городскую больницу имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами, ссадинами лица и ног, в состоянии средней степени тяжести. Про водителя известно, что он с начала прошлого года ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

