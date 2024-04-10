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    «Это парадокс». Бизнес-омбудсмен Петербурга объяснил, почему предприниматели жалуются на низкий спрос, когда ЦБ говорит о перегреве экономики

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    Бизнес Петербурга жалуется на снижение покупательской способности, пока Центробанк заявляет о перегреве экономики. Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Валерий Калугин, выступая 10 апреля в Законодательном собрании.

    Согласно его докладу, 50% предпринимателей видят главный риск в снижении спроса. «Однако федеральная власть в лице [главы ЦБ Эльвиры] Набиуллиной жалуется на то, что надо гасить немыслимый спрос, потому что он раздувает инфляцию», — обратила внимание на парадокс депутат Ирина Иванова.

    По мнению Валерия Калугина, дело в том, что глава ЦБ оперирует макропоказателями. «Если мы берем из фонда ФНБ и вкладываем в гособоронзаказ, она думает, что там так много денег, что у нас сейчас будет перегрета экономика», — прокомментировал он. Однако если в оборонной отрасли спрос перегрет, то в потребительском секторе ровно противоположная ситуация. «Мы стали покупать меньше», — отметил он.

    Ранее глава Центробанка РФ сообщила о том, что пик инфляции в России остался позади. Самый сильный рост цен пришелся на июль — ноябрь прошлого года.

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