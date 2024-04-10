Набиуллина: пик инфляции остался позади

Пик инфляции в России остался позади. Самый сильный рост цен пришелся на июль — ноябрь прошлого года. Об этом 10 апреля в ходе отчета в Госдуме заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



«Такую ситуацию, когда избыточный спрос выливается и в рост цен, и в ослабление рубля, мы наблюдали прошлым летом: на нее мы отреагировали повышением ключевой ставки. Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади», — сообщила она.

По данным ЦБ, показатель текущего роста цен, наблюдаемого от месяца к месяцу, в пересчете на год был двузначным с июля по ноябрь 2023 года. В декабре — январе инфляционное давление заметно снизилось, и сейчас показатель находится на уровне 6%.