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    Набиуллина: пик инфляции остался позади

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    Пик инфляции в России остался позади. Самый сильный рост цен пришелся на июль — ноябрь прошлого года. Об этом 10 апреля в ходе отчета в Госдуме заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Такую ситуацию, когда избыточный спрос выливается и в рост цен, и в ослабление рубля, мы наблюдали прошлым летом: на нее мы отреагировали повышением ключевой ставки. Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади», — сообщила она.

    По данным ЦБ, показатель текущего роста цен, наблюдаемого от месяца к месяцу, в пересчете на год был двузначным с июля по ноябрь 2023 года. В декабре — январе инфляционное давление заметно снизилось, и сейчас показатель находится на уровне 6%.

    Набиуллина ранее допустила, что регулятор может начать снижение ключевой ставки, скорее, во второй половине 2024 года. Однако для этого замедление инфляции должно быть устойчивым. Какие факторы будут свидетельствовать об устойчивости, «Фонтанка» узнала в Северо-Западном ГУ Банка России.

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