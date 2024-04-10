Петербургского краеведа, обвиняемого в реабилитации нацизма, выпустили из СИЗО

Краеведу из Петербурга Дмитрию Витушкину, обвиняемому в реабилитации нацизма в Интернете, изменили меру пресечения. Его выпустят из СИЗО.
Как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 10 апреля, следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения. Суд назначил Витушкину бессрочный запрет определенных действий на весь период предварительного расследования. Теперь краеведу нельзя выезжать без разрешения следователя за пределы Петербурга и Ленобласти, посещать массовые мероприятия, общаться с лицами, являющимися потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, а также пользоваться Интернетом.
Адвокат краеведа Анастасия Пилипенко заявила, что защита долго убеждала суд в том, что оснований держать Витушкина под стражей нет.
Краеведа отправили под стражу в середине октября прошлого года. Вопросы вызвали публикации в администрируемом Витушкиным паблике об Ингерманландии. В посте, который касался блокады Ленинграда, нашли фальсификацию исторических фактов. По вменяемой статье краеведу грозит до пяти лет лишения свободы.