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    Петербургского краеведа заподозрили в реабилитации нацизма. За ним пришёл Центр «Э»

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    Пост в сообществе «Ингерманландия» дал старт уголовному делу о реабилитации нацизма. Задержан петербургский краевед и журналист, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 октября.

    Сотрудники Центра «Э» при силовой поддержке собровцев нагрянули к 39-летнему петербуржцу накануне утром. Поводом стал пост в администрируемом им сообществе, в котором автор писал об СССР, нацистской Германии и развязывании Второй мировой войны так, что в этом увидели фальсификацию исторических фактов и дискредитацию освобождения Ленинграда от блокады. Запись, согласно материалам, была размещена в декабре.

    Следствие Адмиралтейского района возбудило уголовное дело 12 октября. Днём петербуржца процессуально задержали на двое суток и поместили в изолятор временного содержания. Он работал корреспондентом в различных изданиях, его голос можно было слышать по радио и в подкастах, в том числе посвящённых истории Ингрии. Его представляют как краеведа и историка, автора блога о Петербурге.

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    КраеведЦентр ЭРеабилитация нацизма
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