Петербургского краеведа, к которому приходил Центр «Э», отправили под стражу

Краеведа Дмитрия Витушкина суд в Петербурге отправил под арест на два месяца. Ему вменяют реабилитацию нацизма в Интернете.



Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, 13 октября было решено отправить обвиняемого Витушкина в СИЗО до 11 декабря. Он возражал, просил домашний арест или запрет определённых действий.



Витушкина задержали накануне и в тот же день предъявили обвинение в реабилитации нацизма. Преступное нашли в администрируемом им паблике об Ингерманландии. В посте от декабря прошлого года, который касался блокады Ленинграда, нашли фальсификацию исторических фактов.

