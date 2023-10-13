    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, ю-з

    755мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.99eur103.04

    Петербургского краеведа, к которому приходил Центр «Э», отправили под стражу

    943
    4 комментария

    Краеведа Дмитрия Витушкина суд в Петербурге отправил под арест на два месяца. Ему вменяют реабилитацию нацизма в Интернете.

    Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, 13 октября было решено отправить обвиняемого Витушкина в СИЗО до 11 декабря. Он возражал, просил домашний арест или запрет определённых действий.

    Витушкина задержали накануне и в тот же день предъявили обвинение в реабилитации нацизма. Преступное нашли в администрируемом им паблике об Ингерманландии. В посте от декабря прошлого года, который касался блокады Ленинграда, нашли фальсификацию исторических фактов.

    Витушкин работал корреспондентом в различных изданиях, его голос можно было слышать по радио и в подкастах, в том числе посвящённых истории Ингрии. Его представляют как краеведа и историка, автора блога о Петербурге.

    По вменяемой Витушкину статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КраеведЗадержаниеАрест
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close