В Подмосковье у «Крокус Сити Холла» разобрали мемориал в память о погибших в теракте. Об этом 10 марта пишет РИА Новости и публикует видео с уборкой металлических ограждений, за которыми располагался мемориал.



С момента трагедии в концертном зале прошло чуть больше трех недель.



На девятый день после теракта у «Крокуса» состоялась панихида. После нее к мемориалу пришли послы и представители иностранных дипломатических миссий в России. Они запустили в небо белые шары и возложили цветы. Всего в акции памяти, по данным МИДа России, участвовали 250 человек — это главы и сотрудники более чем 130 дипмиссий.

