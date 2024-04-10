В Подмосковье у «Крокус Сити Холла» разобрали мемориал в память о погибших в теракте. Об этом 10 марта пишет РИА Новости и публикует видео с уборкой металлических ограждений, за которыми располагался мемориал.
С момента трагедии в концертном зале прошло чуть больше трех недель.
На девятый день после теракта у «Крокуса» состоялась панихида. После нее к мемориалу пришли послы и представители иностранных дипломатических миссий в России. Они запустили в небо белые шары и возложили цветы. Всего в акции памяти, по данным МИДа России, участвовали 250 человек — это главы и сотрудники более чем 130 дипмиссий.
К вечеру 30 марта там установили сцену для благотворительного концерта симфонического оркестра под руководством дирижера Валерия Гергиева. Мероприятие началось с минуты молчания, во время которой на стену здания «Крокус Экспо» проецировались изображения летящих журавлей и распускающихся крокусов. Когда оркестр заиграл, проекция изменилась на фотографии погибших. Музыканты исполнили отрывки из «Ромео и Джульетты» Сергея Прокофьева.
5 апреля в Новой Москве сгорел стихийный мемориал, образовавшийся в поселении Десеновское. Вокруг закладного камня неравнодушные люди ранее оставляли цветы. Мужчину, который подозревается в поджоге мемориала, задержали через несколько дней после происшествия. Свои действия он прокомментировал так: «Просто мне показалось, что это лишнее… Люди кучу навалили там игрушек... Мне показалось красиво, что это всё горит, знаете, как Вечный огонь».
Теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле», унес больше 140 жизней. Пострадали при вооруженном нападении свыше 550 человек.