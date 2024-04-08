Задержан подозреваемый в поджоге мемориала погибшим в «Крокусе»

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге мемориала погибшим в «Крокус Сити Холле». Об этом 8 апреля сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное ГУ МВД России.



«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО МВД России по Москве совместно с оперативниками МО МВД России «Коммунарский» по Москве <...> был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель», — рассказал изданию начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.