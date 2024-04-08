Задержан подозреваемый в поджоге мемориала погибшим в «Крокусе»

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге мемориала погибшим в «Крокус Сити Холле». Об этом
«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО МВД России по Москве совместно с оперативниками МО МВД России «Коммунарский» по Москве <...> был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался
«Просто мне показалось, что это лишнее… Люди кучу навалили там игрушек... Мне показалось красиво, что это всё горит, знаете, как Вечный огонь», — говорит задержанный мужчина на видео, которое агентство публикует в своем тг-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков».
Напомним, 5 апреля в Новой Москве (поселение Десеновское) сгорел стихийный мемориал, который был посвящен погибшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Вокруг закладного камня неравнодушные люди ранее оставляли цветы.