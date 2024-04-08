    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    759мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.42eur100.13

    Задержан подозреваемый в поджоге мемориала погибшим в «Крокусе»

    3989
    обсудить

    Полицейские задержали подозреваемого в поджоге мемориала погибшим в «Крокус Сити Холле». Об этом 8 апреля сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное ГУ МВД России.

    «Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО МВД России по Москве совместно с оперативниками МО МВД России «Коммунарский» по Москве <...> был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель», — рассказал изданию начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

    «Просто мне показалось, что это лишнее… Люди кучу навалили там игрушек... Мне показалось красиво, что это всё горит, знаете, как Вечный огонь», — говорит задержанный мужчина на видео, которое агентство публикует в своем тг-канале.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков».

    Напомним, 5 апреля в Новой Москве (поселение Десеновское) сгорел стихийный мемориал, который был посвящен погибшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Вокруг закладного камня неравнодушные люди ранее оставляли цветы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Поджигатель
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ24
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close